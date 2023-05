Keiner liebt zum ersten Mal

J. M. Coetzees in kurze Kapitel gegliederter Roman erzählt von einer einseitigen Liebe.

Das Werk des Nobelpreisträgers J. M. Coetzee zeichnet sich nicht durch emotionalen Überschwang aus. Nüchternheit prägt seine Prosa, und wenn er sich mit nun über 80 Jahren daranmacht, eine Liebesgeschichte zu erzählen, wirkt es so, als wolle er sein eigenes Schreiben noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Ja, es geht in diesem schmalen Roman, „Der Pole“, um die Liebe, genauer: um die heimliche Affäre eines Paares, das auf den ersten Blick keinerlei Gemeinsamkeiten aufweist. Im Barcelona des Jahres 2015 lernen sich die beiden Protagonisten kennen: der 72-jährige polnische Pianist Witold Walczykiewicz, ein geschiedener Einzelgänger, der durch unkonventionelle Chopin-Einspielungen ein gewisses Ansehen erlangt hat, und die ein knappes Vierteljahrhundert jüngere Beatriz, eine kunstbeflissene Society Lady, die mit Gleichgesinnten Kulturevents organisiert.

Witold wird für ein Gastspiel eingeladen. Danach setzt man sich, wie es sich gehört, zu Tisch, plaudert über dies und jenes, ohne dass der silbermähnige Pianist bei Beatrix einen bleibenden Eindruck hinterließe. Im Gegenteil, sie stört sich an seinen schlechten Zähnen, an seinen viel zu „unromantischen“ Chopin-Interpretationen und an seinem dürftigen Englisch, das eine tiefschürfende Unterhaltung kaum möglich macht.

Witold freilich lässt sich davon nicht abschrecken. Er bestürmt die verheiratete Beatriz mit Briefen, lädt sie kurzerhand zu einer Reise nach Brasilien ein und lässt keinen Zweifel daran, in ihr die Frau seines Lebens gefunden zu haben – eine neu entfachte Leidenschaft, die keinen verbalen Aufwand scheut: „Ich kann nur sagen, seit ich Sie getroffen habe, sind meine Gedanken voll von Ihnen, von Ihrem Bild. Ich reise von einer Stadt zur anderen und wieder anderen, das ist mein Beruf, aber Sie sind immer bei mir. Sie beschützen mich. Ich spüre Frieden in mir. Ich sage zu mir, ich muss sie finden, sie ist mein Schicksal.“