Nur der Fingernagel glänzt golden

Akwaeke Emezi rollt in ihrem neuen Roman die ewig alte Geschichte der Liebe, die allerlei Hindernisse zu überwinden hat, neu auf.

Milan war Feyis erster Sex seit dem Unfall.“ Bereits mit dem ersten Satz berührt Akwaeke Emezi die beiden Themen, die „Du bist so schön, sogar der Tod erblasst“ dominieren: Sex und Trauma. Fünf Jahre, nachdem sie den Unfall, der ihren Mann das Leben kostete, überlebt, aber nicht überwunden hat, stürzt sich Feyi wieder ins Leben. Sie will Spaß haben und begehrt werden, denn nach der Begegnung mit Milan hat die junge Künstlerin Lust auf mehr. Bis sie ihr neuester Schwarm auf eine paradiesische Insel einlädt, wo sie sich Hals über Kopf ausgerechnet in jene Person verliebt, die tabu für sie ist.

Fünf Romane hat Akwaeke Emezi seit 2018 veröffentlicht. Bereits der Debütroman „Süßwasser“ erregte Aufsehen, Emezi wurde als erste deklariert nonbinäre Person für den britischen „Women's Prize for Fiction“ nominiert. Auch in Emezis Romanen spielt nonbinäre Identität eine wichtige Rolle, ebenso wie das Aufarbeiten von Traumata und die nigerianischen Wurzeln. In „Süßwasser“ etwa wird die Geschichte eines Mädchens, das mehrere Identitäten in sich vereint, mit Elementen aus der Mythologie der Igbo-Kultur verwoben. Mit „Du bist so schön, sogar der Tod erblasst“ legt Emezi nun eine Liebesgeschichte vor.