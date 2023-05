(c) Die Presse/Petra Winkler

In einem Punkt gibt es eine überraschende Einigkeit mit Bundeskanzler Karl Nehammer – wie dieser fordert Andreas Babler die Wiedereinführung der Zweckbindung bei der Wohnbauförderung.

Kernpunkt des Wirtschaftsprogramms ist die Arbeitszeitverkürzung. Sonst will Babler mehr Staat und höhere Steuern für Vermögende.

Ist er nun Marxist oder nicht? Dass Andreas Babler auf diese Frage innerhalb von wenigen Stunden sehr unterschiedlich antwortete, sorgte diese Woche für Irritationen. Im Endeffekt geht es hier wohl um die konkrete Definition. Klar ist jedoch, dass Babler die Lehren von Marx als „gute Brille, um auf die Welt zu schauen“, sieht, wie er unlängst in einem Interview gesagt hat. Das ist auch in seinem Programm zu sehen, in dem der Kandidat der Parteilinken auf 28 Seiten seine Pläne umreißt, sollte er die Führung der SPÖ und später eventuell Regierungsverantwortung erhalten.



Darin streift Babler vom Arbeitsmarkt über Inflationsbekämpfung und Wohnpolitik bis zum Thema Steuern und Kampf gegen den Klimawandel viele Bereiche mit Bezug zur Wirtschaft. Manche seiner Pläne hätten dabei durchaus drastische Auswirkungen, andere dürften eher für ideologische Diskussion sorgen.

Die 32-Stunden-Woche