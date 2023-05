Zwei Tote nach Kleinflugzeug-Absturz im Bezirk Zell am See

Im Salzburger Pinzgau stürzte Samstagmittag ein Kleinflugzeug auf einem Parkplatz ab. Die zwei Insassen kamen dabei ums Leben.

Samstagmittag ist in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein Kleinflugzeug abgestürzt, beide Insassen kamen dabei ums Leben. Die Ursache des Unglücks ist ebenso unklar wie die Identität der Toten. Die Polizei sprach von einem "Brand und mehreren kleinen Explosionen" am abgestürzten Flugzeug. Am Samstagnachmittag wurde schließlich das Ableben der beiden Insassen bestätigt.

Die Maschine kam offenbar aus Bayern und war laut Aussendung der Polizei vom Flugplatz Eggenfelden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn gestartet. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Rodelbahn, die angrenzende Bundesstraße musste gesperrt werden.

(APA)