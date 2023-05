"Videospielentwickler müssen risikobereit sein"

Getty Images for game - Verband

In Deutschland stieg der Umsatz auf dem Videospielmarkt 2022 auf knapp zehn Milliarden Euro.

Die Computerspiel-Expertin Odile Limpach spricht im Interview über deutsche Entwicklerstudios, den Hang zu Blockbustertiteln und Spiele, die bei ihrer Veröffentlichung noch vor Fehlern strotzen.

Videospiele sind auch im deutschsprachigen Raum ein stark wachsender Markt. In Deutschland stieg der Umsatz 2022 auf knapp zehn Milliarden Euro. Doch spielen in der boomenden Branche deutsche oder gar österreichische Entwickler bestenfalls eine kleine Nebenrolle: Warum fällt es ihnen so schwer, Blockbustertitel herauszubringen?

Odile Limpach: Es gibt schon auch ein paar große Spiele, die aus Deutschland kommen, etwa die „Anno“- und „Siedler“-Reihe, „Everspace“ und „Forge of Empire“. Man ist auf einem guten Weg. Die Branche holt auf. In Ländern wie Frankreich oder Kanada gab es aber schon vor vielen Jahren hohe öffentliche Förderungen für Videospiele, das half der Branche, rasch zu wachsen.

Wie sieht es bei den Förderungen in Deutschland aus?

Auch in Deutschland war man da bis vor Kurzem schon auf einem besseren Weg, doch gibt es derzeit bei den Förderungen wieder einen Stopp. Ich kenne mehrere Entwickler, die Verträge mit Herausgebern mit der Bedingung unterschrieben haben, dass die Entwicklungskosten durch die öffentlichen Förderungen etwas reduziert werden. Dass diese Förderungen jetzt gestoppt wurden, ist sicher ein Problem und schafft kein Vertrauen bei den Investoren und den Herausgebern.

Gibt es in anderen Ländern auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die Branche als im deutschsprachigen Raum?

Es gibt einen Schneeballeffekt: Schauen wir nach Schweden. Wenn dort Videospielentwickler einen Erfolg mit ihren Titeln haben, stecken die Investoren die gewonnenen Gelder wieder in die Branche. Das findet in Deutschland auch ein wenig statt, aber viel weniger, weil es eben auch nicht diese großen Erfolge gibt. Gerade der Finanzmarkt ist extrem wichtig für die Branche, um die Spiele zu finanzieren.

Wie schätzen Sie denn die Branche in Österreich ein?