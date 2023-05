Die Träume des Danny Ryan

Kriminalroman und griechische Mythologie als literarische Zwillinge? US-Autor Don Winslow macht es mit seiner Trilogie möglich. Der zweite Teil, „City of Dreams“, ist nun erschienen.

Krimiautor Don Winslow ist keiner, der halbe Sachen macht. Wer seine Drogentrilogie („Tage der Toten“, „Das Kartell“, „Jahre des Jägers“) gelesen hat, weiß das. Der besessene Rechercheur Winslow hatte den inneren Antrieb, jedem Opfer des bis in die USA metastasierenden Drogenkriegs in Mexiko gerecht zu werden. Die Lektüre von Leben und Leiden des Polizisten Art Keller war mitunter nur schwer erträglich, weil sie so stark mit der brutalen Realität verknüpft ist.

Es ist daher kein Wunder, dass sich Winslow auf seine aktuelle Trilogie, deren Mittelteil „City of Dreams“ bildet, ebenfalls akribisch vorbereitet hat. Er wollte keine normale, in den 1980er- und 90er-Jahren spielende Geschichte über zwei rivalisierende Gangsterbanden in der US-Stadt Providence schreiben. Nach eigenen Angaben tüftelte er zweieinhalb Jahrzehnte daran, ehe er seine Ideen zu Papier brachte. Und wie könnte es bei Winslow anders sein: Es ist ein epischer Stoff, geworden, diesmal im wahrsten Sinn des Wortes. Denn der ehemalige Privatdetektiv greift in seinem Werk auf die griechische Mythologie zurück. War der Auftakt, „City of Fire“, vor allem von Homers „Ilias“ geprägt, orientiert sich der zweite Teil nun sehr stark am Epos „Aeneis“, das der römische Dichter Vergil auf Grundlage von Homers „Ilias“ und „Odyssee“ geschrieben hat.



Mitte ohne Mittelmäßigkeit. In einem Interview mit dem Magazin „Esquire“ gibt der Autor zu, dass der Mittelteil einer Trilogie normalerweise jener Punkt sei, an dem die Bücher sterben. „Es ist der Friedhof von Trilogien“, sagt er. Da sei etwa die technische Herausforderung, all jene Leser auf die Reise mitzunehmen, die Buch eins nicht gelesen haben. Wie kann man ausreichend Wissen bieten, ohne die Leser mit Informationsmüll zuzuschütten?