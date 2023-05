Cannes sagt: Einmal geht's noch

Bei den altehrwürdigen Filmfestspielen ritterten heuer viele Golden Oldies um eine Goldene Palme. Deren Hang zur Betrübnis teilten auch weibliche Nachrücker wie Jessica Hausner.

Die Produzenten aus Korea sind zufrieden: Das Drehbuch, dass der alternde italienische Regisseur Giovanni ihnen zur Begutachtung (und erhofften Finanzierung) vorgelegt hat, treffe genau ihren Geschmack für düstere Geschichten. Es gehe darin ja gewissermaßen um das Ende des Kinos, das Ende aller Illusionen, überhaupt um das Ende von allem. Ganz toll, dass die Hauptfigur sich zum Schluss umbringt. Das sei so schön hoffnungslos!

Da kommen dem knorrigen Altlinken Giovanni dann doch seine Zweifel: Ist es wirklich das, was er mit seinem Film erzählen wollte? Hat sich sein Weltbild allen Ernstes so ins Negative gewandt? Die Menschen um ihn herum scheinen die Dinge gar nicht so pessimistisch zu sehen. Zwar teilen sie nicht seine hehren moralischen und ästhetischen Überzeugungen, aber immerhin haben sie Spaß an dem, was sie tun. Vielleicht ist es gar an der Zeit, den Regie-Hut an den Nagel zu hängen und anderen das Feld zu überlassen?



Gespielt wird dieser mit sich selbst hadernde Filmemacher vom 69-jährigen Regie-Veteranen Nanni Moretti. Seine jüngste Tragikomödie mit dem ironischen Titel „Il sol dell'avvenire“ („Die Sonne der Zukunft“) lief heuer im Wettbewerb der 76. Filmfestspiele von Cannes. Ihr bittersüßer, milde nostalgischer und moderat hoffnungsvoller Tonfall ist emblematisch für ein Festival, dass sich mit einem Zeitenwandel konfrontiert sieht: Das Kino ist nicht mehr das, was es einmal war. Die Spielart des Autorenfilms, die an der Côte d'Azur hochgehalten wird, ist aus der Mode gekommen: der skeptisch-grüblerische, vorwiegend weiße und männliche Blick auf eine im Niedergang befindliche Welt. Streaminganbieter bringen gar das Kinoerlebnis selbst in Bedrängnis. Und jetzt kommt auch noch das Schreckgespenst der künstlichen Intelligenz dazu. Werden Filmskripts bald zur digitalen Stangenware aus der Computer-Konserve? Sind künstlerische Handschriften noch gefragt? Die „Sonne der Zukunft“ ist in Cannes – wo es beim diesjährigen Festival angemessen viel regnete – schwer verhangen von finsteren Wolken.