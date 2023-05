Das Ende der Zigarette? Ausstieg aus dem Geschäft mit dem Rauch

Schweden wird heuer rauchfrei, die Europäische Union hat sich dieses Ziel für das Jahr 2040 verordnet. Die Tabakbranche muss sich völlig neu erfinden.

Kühe sind lila und Cowboys aus dem Wilden Westen rauchen Marlboro. Gewisse Stereotypen prägen sich dank jahrelanger Werbung ein und sind immer abrufbar – selbst wenn die Werbung des legendären Marlboro Man, der sich eine Zigarette nach erfolgreicher Jagd anzündet, bereits seit 1989 verboten ist. Dabei war die Zigarette aus dem Hause Philip Morris ursprünglich mit anderen Attributen assoziiert: Seit den 1920er-Jahren wurden die Stängel als Damenzigaretten vermarket, die sich vor allem durch ihre Milde auszeichneten. Anfang der 50er kamen Filterzigaretten in Mode. Philip Morris hatte noch keine gefilterte Sorte, also beschloss man, Marlboro mit dem Vorbau zu versehen.

Mit Verboten kennt sich die Tabakindustrie also bereits aus, nun steht ein neuer Gesellschaftswandel an. Noch im Jahr 2023 wird Schweden als erstes Land der Welt als rauchfrei gelten. Als rauchfrei darf sich jedes Land bezeichnen, dessen Einwohneranteil, der klassische Zigaretten konsumiert, unter fünf Prozent liegt. Klingt gut, aber tabakfrei ist Schweden damit trotzdem nicht. Rauchfrei bedeutet nur, dass der Tabak nicht in Form von Zigaretten konsumiert wird. Die rauchfreien Alternativen – Tabakerhitzer, E-Zigarette und Snus – sind weiterhin erlaubt.