Kurbeln Verbote den Schwarzmarkt an?

Eingriffe führen zu einem Schmuggelboom. Das zeigen Verbote und die Pandemie.

Kundinnen und Kunden finden üblicherweise den Weg zu den günstigsten Produkten. Das wurde etwa während der Covid-Pandemie und den damit verbundenen Grenzschließungen registriert. Während im Westen Österreichs weniger Einnahmen durch Zigarettenverkäufe generiert wurden, da die Schweizer und Liechtensteiner nicht mehr in das benachbarte Vorarlberg fahren und günstigere Zigaretten erstehen konnten, verhielt es sich im Osten Österreichs vice versa. Preisbewusste Ostösterreicher mussten in der Heimat bleiben und konnten nicht für den günstigeren Zigaretteneinkauf nach Tschechien fahren.

Die Pandemie hat noch mehr Auswirkungen, denn laut einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG hat sie den Tabakschwarzmarkt in Europa befeuert. Der Anteil von illegal produzierten Zigaretten in Europa im Jahr 2021 wurde fast verdoppelt. 87 Prozent betrage laut Bericht die Steigerung im Vergleich zum Jahr 2019. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist der Marktanteil illegaler Zigaretten in Österreich aber nicht angestiegen, sondern sogar gesunken, von 5,5 auf 3,4 Prozent. Der wirtschaftliche Schaden, der durch die nicht versteuerten Zigaretten verursacht wird, wird in der Studie für Österreich mit 88 Millionen Euro beziffert, EU-weit mit 8,5 Milliarden Euro.