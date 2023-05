Gegen alle Trends: Ein Klosterunikat, das expandiert

Studierende an der Hochschule Heiligenkreuz (v. li.): Josef Straub, Schwester Jacinta Pankowska, Elisabeth Künzli, Frater Melchisedek, Alexander Pinter, Matthias Schwindhammer.

Studierende an der Hochschule Heiligenkreuz (v. li.): Josef Straub, Schwester Jacinta Pankowska, Elisabeth Künzli, Frater Melchisedek, Alexander Pinter, Matthias Schwindhammer. Die Presse/Clemens Fabry

Priestermangel? Kennt man im Stift Heiligenkreuz nicht. Auch an der hiesigen Hochschule studieren so viele junge Menschen wie nie zuvor. Ein Pfingstbesuch.

Ein deutscher Reisebus hat sich an diesem Morgen schon seinen Weg durch die schmalen Straßen geschlängelt und wartet auf dem (gut gefüllten) Parkplatz auf die Rückkehr seiner Fahrgäste. Die Seniorengruppe, die er hierher gebracht hat, in den Wienerwald, zum Stift Heiligenkreuz, steht bereits im prächtigen Stiftshof, ein Zisterzienser-Mönch führt die Besucher herum: Heiligenkreuz, das Touristenstift.

Von den Tagesgästen unbemerkt sitzen einen Hof weiter zeitgleich deutlich jüngere Männer und Frauen im Auditorium maximum, einige Frauen und Männer tragen Ordensgewänder, andere, sehr viel legerer, Baseballkapperl und Hoodie oder Sommerkleider. Was sie eint: Sie sind hier an der „Päpstlichen Hochschule Benedikt XVI.“ des Stifts im Diplomstudium Fachtheologie inskribiert: Heiligenkreuz, der Uni-Campus.

Dass die Reihen im Hörsaal hier so voll sind, ist bemerkenswert: Denn an den katholisch-theologischen Fakultäten der Unis von Innsbruck bis Wien geht die Zahl der Studierenden seit Jahren zurück, besonders im Studium Fachtheologie, das als wissenschaftliche Vorbereitung für das Priesteramt und andere Berufe in der Kirche gilt.