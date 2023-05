Robert de Niro: „Spüre den italienischen Geist in mir“

Schauspieler Robert De Niro spricht über seine beiden neue Filme „Und dann kam Dad“ sowie „Killers of the Flower Moon“, seine italienischen Wurzeln, seine jahrzehntelang andauernde Freundschaft zu Regisseur Martin Scorsese und die Zukunft des Kinos.

Robert De Niro und Leonardo DiCaprio, dazu die Themen Geld und Gewalt: In „Killers of the Flower Moon“ greift Regisseur Martin Scorsese zu bewährten Mitteln. Herausgekommen ist ein Westernkrimi mit schockierender Geschichte, die auf wahren Tatsachen beruht. Die dreieinhalbstündige Apple-Produktion feierte Weltpremiere in Cannes – und wurde mit minutenlangen Standing Ovations bedacht. Der Film erzählt vom indigenen Volk der Osage, die im Oklahoma der 1920er-Jahre Opfer eines großen Verbrechens wurden.

Wie vielseitig De Niro als Schauspieler ist, zeigt seine Rolle in der Komödie „Und dann kam Dad“ der Regisseurin Laura Terruso, die seit Freitag im Kino läuft und in der auch Kim Cattrall („Sex and the City“) mitspielt. Robert De Niro im Interview.

Sie sind bekannt als einer der besten Schauspieler aller Zeiten, nicht zuletzt in dramatischen Rollen von „Taxi Driver“ bis jüngst in „The Irishman“. Trotzdem spielen Sie immer wieder auch in albernen Komödien wie nun „Und dann kam Dad“ (seit 25. Mai im Kino) mit. Entscheiden Sie da nach Ihrem eigenen Geschmack?

Robert De Niro: Nein, der Humor muss nicht unbedingt meiner sein, damit ich ein Angebot wahrnehme. Wichtiger ist mir, dass die Geschichte mindestens im Kern eine gewisse Wahrhaftigkeit mitbringt. Ich muss das glauben, was ich im Drehbuch lese, dann bin ich interessiert. Italiener können das ganz gut, finde ich, so eine Mischung aus Komödie und Drama. Im Fall von „Und dann kam Dad“ mochte ich, wie der italienischstämmige Komiker Sebastian Maniscalco hier von sich und seinem Vater erzählt. Und die Wurzeln der Regisseurin Laura Terruso liegen ebenfalls in Italien. Da waren meine Hoffnungen hoch, dass dabei ein stimmiger Film herauskommt.

Worüber haben Sie selbst zuletzt herzlich gelacht?

Über meine elfjährige Tochter, als sie mir neulich die Leviten gelesen hat.



Und weil Sie gerade das Italienische betonten: Wie wichtig sind Ihnen Ihre Wurzeln?