Diese vier Luxusaktien können auch Sie reicher machen

AFP via Getty Images

Nicht nur Schauspielerin Sienna Miller interessiert sich für Prada. Auch die Aktionäre sind von dem Modehaus begeistert. AFP via Getty Images

Die Luxusgüterindustrie meldet sich zurück. Deren Aktien haben sich in diesem Jahr teils stark verteuert. Das kann durchaus noch so weitergehen.

Der noch immer ungelöste Streit um eine Erhöhung der US-Schuldengrenze schwelt seit Wochen wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Und jetzt ist auch noch die größte Volkswirtschaft Europas, Deutschland, in eine technische Rezession gerutscht. Das zweite Halbjahr dürfte für die Bundesrepublik nach Ansicht von Experten kaum besser ausfallen. So gesehen war das kürzlich erreichte Allzeithoch im Leitindex DAX vielleicht das letzte, das wir in diesem Jahr gesehen haben. Aber 2023 ist relativ jung – und wie immer ist noch alles möglich.

Alles möglich ist auch für jene, die die Inflation nicht kratzt und denen ein konjunktureller Dämpfer eher wenig anhaben kann. Und dazu gehören am ehesten noch Millionäre und Milliardäre. Sie können gut und gerne einmal ein paar Tausend Euro für Schuhe, Jacken, Uhren oder Handtaschen ausgeben, ohne es zu merken. Und das tun sie auch. Die Luxusgüterbranche hat einen guten Start ins Jahr gehabt. Und auch 2022 ist besser als optimal gelaufen, nämlich rekordverdächtig.