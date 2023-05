Die Terroristen im Naturschutzpark

Benin ist das nächste westafrikanische Land, das radikale Islamisten ins Chaos stürzen wollen. Die Banden operieren von Naturschutzgebieten aus. Einigen Journalisten gewährte die Armee nun erstmals Zutritt. Eine Reportage.

Am Spätnachmittag nimmt eine Gruppe von sechs Waldelefanten – dunkler und kleiner als ihre Artgenossen aus der Savanne – ein gemütliches Bad am Rand eines riesigen Wasserlochs, das mit Seerosen und Schilf halb zugewachsen ist. Darunter zwei Jungtiere, die einander mit dem kühlen Wasser vollspritzen. Kein Elefant scheint Notiz von den Krokodilen zu nehmen, von denen nur die Spitzen der Schnauzen und die Augenhöcker aus der Wasseroberfläche ragen. Über allem schwebt das laute Gezwitscher unzähliger Vögel, die bunt durchs Bild flattern.

Es ist ein Idyll der Wildnis in der unberührten Weite des Nationalparks W im Norden Benins. Das Schutzgebiet ist Teil des W-Arly-Pendjari Komplexes (WAP), der sich über eine Fläche von 50.000 Quadratkilometern im Grenzgebiet von Benin, Burkina Faso und Niger erstreckt. Das größte Naturschutzgebiet Westafrikas war mit seinen Löwen, Geparden und Antilopen bisher ein beliebtes Ausflugsziel. Benin zählte jährlich 6000 Besucher in den Parks und plante Infrastruktur für weit mehr Touristen. Aber diese Pläne sind auf unabsehbare Zeit aufgeschoben. Denn seit zwei Jahren sind die faszinierenden Parks für Besucher gesperrt und niemand weiß, wann sie wieder offen sein werden. Grund dafür: Islamisten nützen die Wälder als Ausgangsort für Anschläge und Rückzugsgebiet.

Gotteskrieger spielen sich als neue Ordnungsmacht auf

Den ersten Vorfall hatte es in dem relativ kleinen Land Benin 2020 gegeben. Damals wurden zwei französische Touristen entführt. Im Dezember 2021 erfolgte ein Angriff auf eine Militärpatrouille. Seither reißen die Attacken nicht mehr ab. Allein heuer wurden von Islamisten mehr als 60 Anschläge mit weit über 50 Todesopfern verübt – darunter auch vier Parkranger und zwei ihrer Fahrer. Erst im Mai enthaupteten die Extremisten in einem Dorf im Norden mindestens 15 Menschen und entführten über ein Dutzend Bewohner.

Benin ist das jüngste Land Westafrikas, das Jihadisten ins Chaos stürzen wollen. Zumindest in Mali, Burkina Faso, Niger und Nigeria haben sich die Islamisten bereits festgesetzt. Es sind Banden wie der Islamische Staat (IS), aber vor allen die JNIM, die expandieren. Letztere Gruppe, die Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime) ist ein Konglomerat verschiedener Terrormilizen und ideologisch auf der Linie al-Qaidas anzusiedeln. JNIM versteht es geschickt, konfliktreiche soziale und ethnische Befindlichkeiten anzufachen. Dazu zählt insbesondere die Kontroverse zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Hirten um Land und Wasser. Die Gotteskrieger spielen sich als neue Ordnungsmacht auf, die im Gegensatz zu den staatlichen Behörden den Armen den Zugang zu Ressourcen sichern.

Die fundamentalen Krisen sind tatsächlich so schockierend, dass man nicht darüber nachdenken mag. Die Region ist eine Zeitbombe Ulf Lässing, der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung

Es ist ein Modell, das JNIM zuerst in Mali erfolgreich praktiziert hat und nun in andere Länder der Region exportiert. Ökologische Krisen und soziale Ungleichheit spielen ihr dabei in die Hände. „Es gibt immer weniger Land durch den Klimawandel, und Wasser ist knapp“, sagt Ulf Lässing, der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Mali. „Hinzu kommen hohe Geburtenraten, fehlende Bildungsmöglichkeiten und Jobs“, sagt Lässing. „Die fundamentalen Krisen sind tatsächlich so schockierend, dass man nicht darüber nachdenken mag. Die Region ist eine Zeitbombe.“