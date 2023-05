„Es gibt heute wahrscheinlich mehr Pizzalokale in New York als in Neapel“, sagt Martina Liverani.

„Es gibt heute wahrscheinlich mehr Pizzalokale in New York als in Neapel“, sagt Martina Liverani. Benno Schwinghammer / dpa / pict

Sind kulinarische Grenzen real? Und wie verbindet uns Essen rund um den Globus? Die italienische Kulinarikjournalistin Martina Liverani hat diesen Fragen ein Buch gewidmet.

Sie haben einen Atlas der Kulinarik geschrieben. Dessen allererstes Kapitel widmet sich den kosmopolitischen Gerichten – und ganz am Anfang steht das Brot: vom Baguette über Pumpernickel und indisches Roti bis zu äthiopischem Injera, einem Fladenbrot aus Teffmehl, gibt es das in verschiedensten Formen überall auf der Welt. Wer hat das Brot eigentlich erfunden?

Martina Liverani: Das weiß ich nicht, aber die Tatsache, die für mich zählt, ist: Die ganze Welt isst Brot. Und auch, wenn es sehr viele unterschiedliche Arten von Brot gibt, viele unterschiedliche Rezepte, viele verschiedene Begriffe dafür: Brot bedeutet für alle dasselbe. Es ist die Essenz von Nahrung.

Eine Variante des Brots nennen Sie unter den weltumspannenden Gerichten auch: die Pizza. Man möchte meinen, weil Sie Italienerin sind. Aber Pizza ist bei den Essensbeiträgen auf Instagram die Nummer eins, gefolgt von Sushi und Burger. Globalisierung betrifft auch ganz stark die Essenswelt.

Das stimmt, es gibt eine Globalisierung des Essens. Aber gleichzeitig essen die Menschen auch mehr Regionales. Und was die Pizza angeht: Die wurde zwar in Italien erfunden, aber heute gehört sie nicht mehr Italien, sie gehört der ganzen Welt. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Pizzalokale in New York als in Neapel. Und dass wir alle teilweise ähnliche Sachen essen, ist nicht neu.

Faszinierend sind zum Beispiel die gefüllten Teigtaschen, die man quasi überall auf der Welt findet: italienische Ravioli, osteuropäische Pierogi, jüdische Kreplach, georgische Kinkhali, japanische Gyoza. Haben Sie gezählt, wie viele Varianten es davon gibt?