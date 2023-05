Die Wiener Hausmacht Erdoğans

Adem Hüyük beobachtet den türkischen Wahlprozess in Österreich: „Erdoğan hat die Türken wieder stark gemacht.“ (c) Jana Madzigon

Die türkische Community beschert Recep Tayyip Erdoğan in Österreich bessere Ergebnisse als in der Türkei selbst. Warum ist der türkische Präsident hier so erfolgreich?

Am letzten möglichen Tag ist sie dann doch wählen gegangen. „Aber eigentlich ist es mir wurscht“, sagt die Frau in dem smaragdgrünen Kopftuch vor dem türkischen Konsulat in Hietzing, die sich als Ayşe vorstellt.

Für sie ist die Wahl ohnehin schon entschieden: „Es wählen alle den einen“, sagt sie. Und hinter vorgehaltener Hand: „Nur ich nicht.“ Der eine, das ist Recep Tayyip Erdoğan, der seinen Posten als Präsident der Türkei an diesem Sonntag bei der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu verteidigt. Und Ayşe wird wohl recht behalten.

Erdoğan ist der Favorit, nicht nur, aber vor allem in Österreich. 72 Prozent der in Österreich lebenden türkischen Wahlberechtigten haben beim ersten Durchgang Mitte Mai dem türkischen Präsidenten die Stimme gegeben. Weit mehr als in der Türkei selbst, wo Erdoğan 49,51 Prozent erreichte. Was macht Erdoğan in der hiesigen türkischen Community so erfolgreich?