Hahaha, Moral

Am Herd

Wenn wir das Verhalten eines Politikers bewerten, genügt uns normalerweise das Strafgesetzbuch und ein Blick auf die Umfragewerte: Wer gut ankommt, ist okay.

Neulich saß ich, auf meinen Flug wartend, Rücken an Rücken mit einer sozialdemokratischen Politikerin. Ich kannte sie, offenbar ist sie wichtig. Ein Mann redete auf sie ein, ihn kannte ich nicht, aber er war wohl ebenfalls Sozialdemokrat, denn es ging um den SPÖ-Vorsitz. Ich habe nur Teile des Gesprächs belauschen können, jedenfalls sagte er sinngemäß: Doskozil fehle der moralische Kompass, das habe er mehrfach bewiesen, und so jemanden könne man an der Spitze der Partei nicht brauchen.

Das fand ich interessant, weil eigentlich niemand mehr über Moral spricht. Heutzutage ist das im politischen Diskurs einfach keine Kategorie. Wenn wir das Verhalten eines Politikers bewerten, genügen uns normalerweise das Strafgesetzbuch und ein Blick auf die Umfragewerte. Wer nicht vor Gericht landet und gut ankommt, ist okay.