Die Reporter mit dem Zeichenstift

Der Pressegrafiker L. L. Roush zeichnete 1897 New Yorker, die wegen der Hitze in ihren beengten Wohnungen nachts auf das Dach ziehen, um Schlaf zu finden. (c) Abbildung aus dem besprochenen Band,

Sie waren ein demokratisches Medium, für den öffentlichen Raum, die Litfaßsäule, den Kiosk: Die Illustrationen in Zeitungen und Magazinen, die ersten Zeugnisse des Bildjournalismus, leiteten das goldene Zeitalter der Presse ein. Grafik und Politik – ein Rundblick.

Erfahrene Drucker und Herausgeber wie der Londoner Herbert Ingram machten in den 1840er-Jahren die Erfahrung, dass sich Zeitungen immer dann besonders gut verkauften, wenn sie bei besonderen Ereignissen Bilder enthielten. So erschien im Mai 1842 mit der ersten Ausgabe des Wochenmagazins „The llustrated London News“ die erste Nachrichtenillustrierte in Großauflage. Eine Ausgabe von 16 Seiten enthielt 32 Holzschnitte. Man griff zum Teil zurück auf Grafiker, die in der Zeitschrift „Punch“, einer Gründung von 1841, ihre komischen und satirischen Cartoons veröffentlichten. Die Käufer fanden in der ersten Ausgabe Bilder von einem pompösen Ball im Buckingham Palace, von einem Brand in Hamburg, einem Zugunglück in Frankreich, einer Dampfschiffexplosion in Kanada und vom Krieg in Afghanistan. Die erfolgreiche Zeitschrift verschwand erst vom Markt, als die Überlegenheit des Fernsehens bei solchen Reportagen unübersehbar wurde.

„Hungry Forties“ wurde das Jahrzehnt vor den Revolutionen von 1848 genannt, die ökonomische Situation breiter Bevölkerungsschichten in Europa war prekär, die Politik repressiv. Die Illustrierten, die nun nach dem englischen Vorbild überall gegründet wurden, zeigten als Reaktion darauf ein liberales, sozialreformerisches Ethos. Das war nicht neu. Presseillustrationen waren schon zuvor eine genuin demokratische Kunstform gewesen. Ihr Ort war nicht der Musentempel oder der feudale Salon, sondern der öffentliche Raum, die Litfaßsäule, der Kiosk, sie vertraten die res publica.



Einblattdrucke. Schon im Europa der frühen Neuzeit entwickelte sich mit dem Aufkommen von Holzschnitt und Buchdruck der Bildjournalismus durch reisende Händler. Sie verbreiteten fantasiereich ausgemalte Meldungen aus aller Welt in Form von Einblattdrucken, die sie im Bänkelsängerton erklärten. Während der Konfessionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts dienten solche Aktualitätenblätter der Propaganda. Der Krieg ist ja doch der Vater aller Dinge. Die visuelle Umsetzung von Nachrichten nahm Fahrt auf, der Grafikhandel wurde ein aufblühendes Gewerbe. Manche Verlage besaßen ein grafisches Korrespondentennetz: Die Zeichner waren am Ort des Geschehens wie die Kollegen von der Textabteilung, oder, wenn sie es nicht waren, suggerierten sie zumindest die Authentizität einer Augenzeugenschaft.