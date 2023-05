Warum Pilze ein Problem für die globale Versorgung sind

Schadpilze sind die gefährlichsten Schädlinge für Pflanzen, die viele Kohlehydrate liefern. Sie zerstören ganze Ernten. Forscher und Bauern suchen fieberhaft nach Methoden, um die Verbreitung einzudämmen.

Eindringlinge sollen draußen bleiben. Das ist unmissverständlich: Ankommende müssen sich registrieren, die Hände desinfizieren. In Chlorbecken am Tor werden Autoreifen und Schuhe gereinigt. Besser noch wäre, neue Gummistiefel anzuziehen. Bananenbauern in Peru, Kolumbien und Ecuador wollen die Ausbreitung von Fusarium oxysporum, kurz TR4, verhindern. Seit 2019 treibt der Pilz in Südamerika sein Unwesen. Vom Boden aus befällt er die Pflanzenwurzeln, blockiert die Wasser- und Nährstoffversorgung der Zellen, zerstört langsam die Blätter. Ein Befall bedeutet den Tod der Staude. Eine chemische Kur gibt es nicht.

TR4 ist nur ein Beispiel, wie Pilze die Lebensgrundlage von Landwirten weltweit zerstören. In weiten Teilen Süd- und Zentralamerikas breitet sich Kaffeerost aus. Zuerst zeigt er sich in gelben Flecken auf den Blättern der Kaffeepflanzen, bis er sich allmählich in oranges Pulver verwandelt. So kann sich der Pilz leicht verbreiten. Bauern verlieren die gesamte Ernte. „Es ist ein absolutes Debakel“, sagt Hartwig Kirner, Chef von Fairtrade Österreich. „Stellen wir uns vor, ein ganzes Jahreseinkommen fällt weg.“

Doch es geht um mehr: Die Parasiten stellen eine enorme Bedrohung für die globale Nahrungsmittelsicherheit dar, warnen Forscher im Journal „Nature“. Weizen, Reis, Mais, Soja, Kartoffeln – Pilze sind die gefährlichsten Schädlinge für Pflanzen, die viele Kohlehydrate liefern. Die Organismen zerstören jährlich ein Zehntel bis zu einem Fünftel des Anbaus und noch einmal genauso viel bereits geernteter Produkte. Die Ausfälle sind enorm: Bis zu vier Milliarden Menschen könnten ein Jahr lang mit 2000 Kalorien täglich versorgt werden. Dass Pilze ein ernstes Problem darstellen, hat mehrere Gründe.

Pilzsporen können über mehrere Kontinente fliegen