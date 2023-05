Alle sind Künstler: Der Siegeszug der Internet-Memes

Memes sind mehr als ein Sujet mit humoristischem Begleittext. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind sie zu kulturellen Artefakten geworden: Sie bringen zum Lachen, sie hinterfragen, aber sie sind auch Mittel zur politischen Propaganda.

Ein Bild von 1475: „Le Mignon“, entstanden in Paris. Aus einem Brunnen lodern hohe Flammen, drinnen verbrennen sieben Menschen, über dem Brunnen brät ein Teufel zwei aneinandergebundene Männer an einem Spieß. Direkt darüber ein großer, mit Körpern gefüllter Kessel, zwei diabolische Wesen kochen Menschensuppe. Und dann werden noch ein paar Frauen hingerichtet und zwei Ritter hängen in voller Montur kopfüber am Galgen. Es ist eine Malerei voller Flammen und Spieße, Dämonen und Drachen, schreiender Gesichter. Irgendjemand hat das Bild herauskopiert und ein Meme daraus gemacht. Nun steht darüber zu lesen: „Es ist wieder einer dieser Tage.“

Bilder aus dem Mittelalter sind wie gemacht für Memes. Sie zeigen den damaligen Alltag in brutaler Wahrhaftigkeit oder brachialer Absurdität. Auf einem anderen Bild klopft eine Magd mit einem Hammer einen riesigen schwarzen Nagel in die Schädeldecke eines Mannes. Es ist nur ein Ausschnitt, der Kontext und das Gesamtbild sind nicht ersichtlich. Für ein Meme reicht das aber völlig aus. Jetzt kursiert das Bild im Netz mit dem Zitat: „Heute wieder Kopfweh.“

Mittelalter-Memes sind ein eigenes Genre geworden. Sie gehören vielfach zu den humorvollsten Kreationen. Überhaupt holt die Meme-Kultur oft das Kreativste aus den Usern hervor. Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Vor 30 Jahren hat der Autor und Jurist Mike Godwin in der Computerzeitschrift „Wired“ das neu entstehende Phänomen der Internet-Memes bemerkt – und es auch so benannt. Da kursierten schon Bilder mit einzelnen Textzeilen durch das frühe Internet. Es dauerte auch nicht lang, bis die ersten Katzenbilder durch das World Wide Web gejagt wurden – der sogenannte „Cat Content“ war geboren. Dabei gab es vor dem Internetzeitalter Vorfahren der Memes. Man denke etwa an Comics, an Graffitis, an Banksy und an Schriftzüge wie „Kilroy was here“.

Das zeitgenössische Meme – das ist ein Bild, eine Szene, eine Zeichnung. Etwas Ikonisches also, das durch einen kurzen Text einen zusätzlichen Kontext erhält. Dieser ist meist humoristisch, oft politisch, oft grotesk. „Man ist geneigt zu denken, das Meme sei nicht mehr als ein Bild mit Witz“, sagt die Schweizer Germanistin Joanna Nowotny. Doch: „In Wirklichkeit stehen Memes, wie alle anderen kulturellen Artefakte, in komplexen Zusammenhängen. Sie sind vielschichtig.“