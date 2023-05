Wenn die Bartoli singt, klingt auch Glucks "Orfeo" expressiv

Start der Salzburger Pfingstfestspiele, rigoros reduziert.

„Che farò senza Euridice – Ach, ich habe sie verloren“: Als es noch Wunschkonzerte gab, zählte diese Arie zu den Fixstartern, ob nun von Mezzosopranistinnen auf Italienisch gesungen oder von älteren Baritonen auch auf Deutsch. Ja, was soll Orfeo/Orpheus ohne seine geliebte und nun zum zweiten Mal verlorene Frau tun?

Dass Christoph Willibald Gluck seinem gebrochenen mythischen Helden da eine liedhaft schlichte C-Dur-Melodie über anspruchsloser Begleitung in die Kehle gelegt hat, die sich noch dazu üblicherweise in strikt gemäßigtem Tempo entfaltet, hat ihm durch die Jahrhunderte auch einiges an Nasenrümpfen eingebracht: Wo bleibt der rasende Schmerz, die expressive Geste? Einer der prominentesten Gluck-Skeptiker war denn auch kein Geringerer als Nikolaus Harnoncourt. Dass Orpheus allzu rasch und edel seine Emotionen in den Griff bekommt und in kontrollierte Schönheit umzugießen versteht, mag denn auch 2023 noch manche im Publikum irritieren.



Bis zu dem Moment, wo Cecilia Bartoli und Gianluca Capuano diese Musik interpretieren – und sich die gelassene Melodie plötzlich zurückverwandelt in ihre vermutliche Urgestalt: eine aufgeheizte „Aria agitata“ wie später bei Mozart etwa Cherubinos „Non so più“ oder, ins rein Instrumentale übersetzt, im Stirnsatz der großen g-Moll-Symphonie.