Ehemaliger Skispringer Roglic gewinnt Giro d'Italia

Der ehemalige Skispringer Primoz Roglic hat am Sonntag als erster Slowene den Radklassiker Giro d'Italia gewonnen. Auf der 21. und letzten Etappe ließ sich der 33-Jährige das am Vortag im Bergzeitfahren eroberte Rosa Trikot nicht mehr abjagen, brachte es in Rom sicher ins Ziel. Das letzte Teilstück ging an Sprint-König Marc Cavendish, der Brite feierte in seiner letzten Italien-Rundfahrt einen emotionalen Sieg. Der 38-Jährige wird mit Saisonende seine Karriere beenden.

Für Roglic ist es der insgesamt vierte Grand-Tour-Triumph, dreimal hatte er die Vuelta gewonnen. Der Zeitfahr-Olympiasieger von Tokio 2021 aus dem Team Jumbo wurde beim 126 km langen Showdown auf einem flachen Rundkurs in Rom nicht mehr angegriffen und setzte sich mit 14 Sekunden Vorsprung durch. Für Astana-Fahrer Cavendish ist es der 17. Gewinn einer Giro-Etappe.

