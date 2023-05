Roglič holt den Giro-Sieg: Der Triumph über alle Widrigkeiten

Roglič in Rom.

Roglič in Rom. APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Warum der Giro-Sieg von Primož Roglič ein besonders denkwürdiger ist.

Primož Roglič drohte als tragischer Sturzpilot in die Radsportgeschichte einzugehen. Zweimal in Folge musste er als Mitfavorit bei der Tour de France aufgeben, bei der Vuelta landete er zuletzt als Titelverteidiger auf dem Asphalt. Eine Karriere, irgendwie vom Pech verfolgt, seit Roglič den sicher geglaubten Tour-Sieg 2020 auf der vorletzten Etappe an Tadej Pogačar verlor.

Erfolge feierte er auch danach, doch die Karriere hatte einen Knick abbekommen. Der Tour-Sieg ist inzwischen außer Reichweite, sein Team setzt auf Vorjahressieger Jonas Vingegaard.