Auto durchbrach in Berlin Gebüsch und tötete Fußgänger auf Gehweg

Ein 27-Jähriger fährt auf einem Parkplatz in der deutschen Hauptstadt mehrere Fahrzeuge an und gerät danach auf einen Fußweg.

Ein Autofahrer hat in Berlin auf einem Parkplatz mehrere geparkte Fahrzeuge angefahren und dann mit seinem Wagen auf einem Gehweg einen 60-jährigen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach der 27-jährige Unfallfahrer bei dem Geschehen am Sonntag im Stadtteil Spandau mit seinem Fahrzeug nach seiner Fahrt über den Parkplatz durch ein Gebüsch und geriet auf den Fußweg, wo er mit dem 60-Jährigen zusammenstieß.

Anschließend stieß der 27-Jährige noch gegen einen weiteren geparkten Wagen, bevor er zum Stehen kam. Er war nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz in ein Auto gestiegen und losgefahren, wobei er zunächst mehrere andere Wagen streifte und beschädigte. Die Ursache des Geschehens war demnach zunächst noch ungeklärt. Der Mann war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins.

Nach dem Unfall wurde zunächst auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Verursachers nicht ausgeschlossen. Er wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dauern an.

(APA/AFP)