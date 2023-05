Stürzt der Erdoğan-Sieg die Türkei in die Krise?

Die türkische Lira könnte heuer noch um 29 Prozent sinken. Ändert der Wahlsieger seinen Kurs nicht, droht der Zahlungsausfall.

Der neuerliche Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan könnte die wirtschaftliche Misere des Landes noch verschlimmern, warnen Analysten. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab die türkische Lira, die bis zum Montagnachmittag um 0,5 Prozent nachgab und nah an ihrem Rekordtief zu liegen kam. Wall-Street-Experten sehen Schlimmeres auf die Währung zukommen: Sollte Erdoğan seinen bisherigen wirtschaftspolitischen Kurs nicht ändern, könnte die Lira bis zum Jahresende um 29 Prozent fallen, warnen die Experten von Morgan Stanley. Schon in den Jahren zuvor hat die türkische Währung konstant verloren – zuletzt halbierte sich der Wert der Lira in nur einem Jahr.

Einer der Hauptgründe dafür ist das unorthodoxe Verständnis von Geldpolitik, das Erdoğan auch gegen die Warnungen der eigenen Nationalbank seit Jahren durchboxt.