Verkehrt über die Abbey Road: Die Bildwelt der Beatles

Vier Twens vor den Augen der Welt: „All You Need Is Love“ im Westlicht zeigt, wie wichtig Fotografie für den Mythos der Beatles war.

Vier junge Männer auf einem Zebrastreifen, drei sind bärtig, einer barfuß. Jeder Mensch, der nicht völlig abseits der Zivilisation lebt, kennt dieses Bild; Millionen haben es nachgestellt: Es ist auf dem Cover des letzten Albums, das die Beatles 1969 aufnahmen und das nach der Straße heißt, über die man sie gehen sieht: Abbey Road.

Im Westlicht hängt derzeit ein Foto, das diese Szene zeigt – und doch sieht man sofort: Da stimmt etwas nicht. Die Beatles gehen in die falsche Richtung, Paul McCartney hat keine Zigarette in der Hand, und er trägt Schuhe! Was bedeutsam ist, da zur Zeit des Erscheinens von „Abbey Road“ die Bloßfüßigkeit McCartneys von einer Verschwörungstheorie als ein Indiz dafür gesehen wurde, dass er gar nicht mehr lebe. Wie das Kennzeichen des weißen Käfers: „LMW 28IF“. Das könne man als „Linda McCartney weeps“ lesen, hieß es, und als die Aussage, dass Paul 28 wäre, wenn er denn noch am Leben wäre . . .