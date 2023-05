Der US-Schuldenstreit ist gelöst, der Ärger bleibt

Das verlängerte Wochenende brachte nicht nur Feiern zum Memorial Day, sondern auch einen Deal in D. C.

Wochenlange Verhandlungen sind geschafft, ein Deal gefunden. Doch die Parteien sind verärgert über ihre Führung.

New York/Washington D.C. An einem verlängerten Wochenende, an dem die US-Amerikaner traditionell die Grillsaison starten, ging die Nachricht aus dem Weißen Haus irgendwo zwischen Picknickdecken, Salatschüsseln und Rauchschwaden unter: In dem Streit um die Ausweitung der Staatsschulden-Obergrenze hatten sich die Demokraten und Republikaner am Samstag geeinigt.

Endlich, möchten viele Wirtschaftstreibende anfügen. Den ganzen Mai über hatten die beiden Seiten verhandelt, und als Ende vergangener Woche noch immer keine Einigung in Sicht war, stellten die Finanzanalysten von Fitch den USA die Rute ins Fenster: Die Unfähigkeit, eine Lösung zu finden, würde die Kreditwürdigkeit infrage stellen. Das AAA-Rating wäre rasch dahin.