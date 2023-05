Debakel der Linken: In welche Richtung steuert Spanien?

Der spanische Premier setzt Neuwahlen für Ende Juli an. Bei den Regionalwahlen hatte es einen „Tsunami“ gegeben, wie spanische Medien schreiben: Die Konservativen haben den regierenden Sozialisten eine herbe Niederlage zugefügt.

Madrid. Der Niederlage bei den spanischen Kommunal- und Regionalwahlen, bei denen die Konservativen deutlich gewannen, folgte ein Erdbeben. Nur wenige Stunden nach dem Debakel trat Spaniens sozialdemokratischer Premier Pedro Sánchez am Montag vor die Kameras und kündigte einen Befreiungsschlag an: Er gab bekannt, dass er das spanische Parlament auflösen und für den 23. Juli – fünf Monate vor dem regulären Termin – nationale Neuwahlen ansetzen werde.



Bei den Kommunal- und Regionalwahlen am Sonntag hatte die konservative Volkspartei die Macht in den meisten Regionen und Rathäusern im Land erobert. Spaniens Medien sprachen von einem „Tsunami“, der die Sozialdemokraten überrollte und die Parteienlandschaft verändert habe. Der Urnengang galt als Stimmungsbarometer für die politische Lage und hatte den Druck auf Sánchez erhöht.