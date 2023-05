Britischer Saatgutdetektiv: Auf der Suche nach Gemüsevielfalt

Der Brite Adam Alexander hat sich der Gemüsevielfalt verschrieben. Über köstliche Erbsen, die Probleme mit den Ferraris der Gemüsewelt, den totalen Kollaps der Diversität – und darüber, was er aus Österreich mitgenommen hat.

Wien. Manche nennen ihn den Indiana Jones des Gemüses. Ihm selbst gefällt die Bezeichnung Saatgutdetektiv besser: Seit ihm vor mehr als 30 Jahren eine ukrainische Großmutter am Markt in Donezk eine ungewöhnliche rote Paprika verkaufte, tiefrot, süß und gleichzeitig feurig, ist Adam Alexander auf der Suche nach den vergessenen, oft schon fast verlorenen Gemüsesorten der Welt.

Der Saatgutdetektiv – der vor seiner Pensionierung hauptberuflich als TV-Produzent gearbeitet hat, daher auch die damalige Reise in die Ukraine, einer von vielen Filmtrips quer durch die ganze Welt – ist ein unglaublich guter Erzähler. Das beweist er nicht nur im Gespräch – da sowieso, britischer Schmäh inklusive –, sondern auch in dem Buch, das er im Gepäck hat (siehe Infobox). Da erzählt er zum Beispiel, wie er eine wortkarge verschrumpelte Greisin auf einem Markt in Luang Prabang in Laos mithilfe seines mäßig motivierten Übersetzers über ihre Erbsen ausfragt oder davon, wie er in den spanischen Pyrenäen eine drei Meter hoch rankende Erbsensorte fand, die einst der Großvater einer katalanischen Bäuerin gezüchtet hatte – und die sich als absolut köstlich herausstellte: „Wenn ich in meinem Leben nur noch eine einzige Erbse essen könnte: Es wäre die.“