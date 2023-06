Drucken

Außergewöhnlich und einzigartig, Raffinesse und Design auf höchstem Niveau. Das sind nur einige der Prädikate, die der Cupra-Familie zugeschrieben werden. Die Modellpalette reicht vom vollelektrischen SUV, über eine e-Hybrid-Motorisierung bis hin zum 5-Zylinder-Turbo Powerpaket. Und kann jederzeit in einem der elf Porsche Wien Standorte bestaunt und Probegefahren werden.

Cupra Tavascan: Der erste Cupra Elektro-SUV

Der Cupra Tavascan, der 2024 in den Handel kommen soll, ist der vollelektrische Begleiter in allen Lebenslagen – ob es durch den Stadtverkehr oder übers Land geht. Dabei werden zwei Varianten – der Tavascan Endurance und der Tavascan VZ – angeboten, die jeweils mit einer 77kWh-Batterie ausgestattet sind. Der Tavascan Endurance kommt mit einer Leistung von bis zu 210kW (etwa 285PS), einem 1-Gang Getriebe und Heckantrieb aus dem Werk und bringt es mit einer Batterieladung auf eine maximale Reichweite von bis zu 547 Kilometern. Im allradgetriebene Tavascan VZ sind zwei Motoren eingebaut, die gemeinsam mit einer Leistung von 250kw (339PS) punkten. Das sportliche Fahrerlebnis ist garantiert, denn der Cupra Tavascan beschleunigt in eindrucksvollen 5,6 Sekunden von 0 auf 100km/h.

Dass der SUV aus dem Hause Cupra ein elektrisches Kraftpaket ist, wird auf den ersten Blick erkennbar: Das schlanke, stromlinienförmige Karosseriedesign weist auf eine optimierte Aerodynamik hin. Unterstrichen wird der sportliche Look durch beleuchtete Cupra-Logos an der Front und am Heck. Hinzu kommt ein durchgängiges Rücklicht. Im Innenraum, der großzügig und aufgeräumt wirkt, besticht der Cupra Tavascan durch eine klare Linienführung. Zentraler Blickfang ist die moderne Y-Mittelkonsole. Beide Versionen des Tavascan werden serienmäßig mit 21"-Leichtmetallfelgen, dem Cupra Connect für Online-Navigation, Unterhaltung, Musik und Spracherkennung, Dinamica-Schalensitze in Dark Night Blau, einem 15"-Navigationssystem, Park Assist mit Memoryfunktion und Remote Park Assist, Matrix LED-Scheinwerfern und einem Sennheiser-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern ausgeliefert. Zu den Sicherheits- und Assistenzsystemen zählen unter anderem die automatische vorausschauende Distanzregelung Predictive ACC, Travel Assist (hält das Fahrzeug aktiv in der Spur und passt das Tempo an den Verkehrsfluss an) und der Blind-Spot Sensor.

Der Cupra Born – ein elektrischer Allrounder

Durch das e-Boost-Paket bringt es der Cupra Born in der Top-Motorisierung auf 170 kW (231 PS) und steht mit zwei Batterievarianten zur Verfügung: Eine mit der Kapazität von 58 kWh, die den Cupra Born in 6,6 Sekunden auf 100km/h katapultieren und ein stärkerer Akku mit 77 kW Kapazität. Trotz des höheren Gewichts der Batterie beschleunigt der Spanier mit e-Boost dennoch in 7 Sekunden auf 100 km/h. Das e-Boost-Paket enthält serienmäßig größere Vorderradbremsen und das Cupra-Lenkrad mit Satellitentasten.

Die prägnante Form der Motorhaube, deren konkave Rundung an eine Haifischnase erinnert, wird durch die markante Frontpartie mit den Voll-LED-Scheinwerfern in Dreiecksform ergänzt. Der Innenraum präsentiert sich stilvoll und komfortabel, serienmäßige Sportschalensitze unterstreichen die Power. Bei der Auswahl der Materialien für das Interieur wurde zudem auf Nachhaltigkeit geachtet: Die Schalensitze werden etwa aus recyceltem Meeresplastik hergestellt. Mit an Bord ist außerdem ein Infotainmentsystem der neuesten Generation. Mit dem Augmented-Reality-Head-up-Display können Informationen der Fahrerassistenzsysteme, des Navis oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs direkt auf die Windschutzscheibe projiziert werden. Die Sicherheits- und Assistenzsysteme umfassen die automatische vorausschauende Distanzregelung Predictive ACC, den Travel Assist, der das Fahrzeug aktiv in der Spur hält und das Tempo an den Verkehrsfluss anpasst, einen Auspark- und den Notfall- und Pre-Crash-Assistenten.

Probemonat mit Cupra Born bei Porsche Wien

Mario Bozic, Spartenleiter für Cupra beim Verbund Porsche Wien, freut sich, seinen Kunden ein Probemonat zum Kennenlernen des Cupra Born anbieten zu können. „Für eine Pauschale von 500 Euro gibt es den Cupra Born ein Monat lang mit einer inkludierten Fahrleistung von bis zu 2.000 Kilometern“, erklärt Bozic das ganz besondere „Porsche Zuckerl“. „Sie holen den Cupra Ihrer Wahl beim Porsche Wien Betrieb in Ihrer Nähe ab und bringen ihn nach einem Monat zurück. Dabei fällt keine Kaution an. Fans der Elektromobilität steigen einfach ein und fahren los.“ Interessenten sollten sich beeilen, denn die Aktion gilt nur so lange der Vorrat reicht. Nach dem Ablauf des Kennenlern-Monats kann der Cupra Born selbstverständlich – mit oder ohne Finanzierung durch die Porsche Bank – gekauft oder ein anderes Fahrzeug abonniert werden.

Der Cupra Leon SP Kombi: ein e-Hybrid mit viel Platz

Der Cupra Leon SP Kombi ist das ideale Fahrzeug für all jene, die die volle Leistung eines Verbrenners gepaart mit emissionsfreiem Fahren in urbaner Umgebung genießen wollen. Außerdem bietet der Kombi ein Kofferraumvolumen von 1.450 Litern und jede Menge Platz im Passagierraum. Äußerlich zieht sich die elegante Linienführung des Leon SP Kombi bis ans Heck und unterstreicht den sportlichen Look genauso wie die beiden Doppelauspuffanlagen, die unter der Heckklappe mit den markanten Infinity-Heckleuchten angebracht sind.

Angetrieben wird der Cupra Leon SP Kombi wahlweise von einem Benzinmotor mit 150 PS (ca. 110 kW) mit Schaltgetriebe oder einem Aggregat mit 300 PS (ca. 221 kW) mit Automatikgetriebe. Der Allradantrieb bringt die volle Power des Cupra Leon SP Kombi dankt seiner Fahrerassistenzsysteme bei allen Witterungsbedingungen sicher auf jede Straße. Bei der Kombination beider Motoren leistet der Plug-in Hybrid eine Systemleistung von 245 PS, wobei die elektrische Reichweite bei 61 Kilometern liegt.

Die Batterie wird in knapp vier Stunden mit dem Cupra-Charger aufgeladen. Die Ausstattungshighlights des Fünftürers können sich ebenfalls sehen lassen: Serienmäßig ist der Cupra Leon SP Kombi mit der 3-Zonen-Klimaanalge „Climatronic“, einer Ambientebeleuchtung, einem schwarzen Dachhimmel, einem Digitalen Info Display, dem Keyless Entry & Go und einem 10 Zoll Navigationssystem ausgestattet. Hinzu kommen – unter anderem – das Super-Sportmultifunktionslenkrad, Sport-Schalensitze, ein Spurhaltewarner und Voll-LED-Hauptscheinwerfer.

Für Einsteiger – der Cupra Ateca Alpha

Das Einsteigermodell in der Cupra-Familie. Bei Porsche Wien gibt es ein Kontingent an günstigen Modellen. Der perfekte Einstieg in die Cupra-Welt ist der Ateca Alpha. Eine Leistung von 110 kW (oder 150 PS) bringt die 7-Gang-Automatik des Fünftürers besonders dynamisch auf die Straße. Der Cupra Ateca Alpha ist serienmäßig mit 19" Alu-Felgen, Sportschalensitzen mit Dinamica-Microfaserbezug, einem 9,2 Zoll Navigationssystem mit Cupra Full Link und einer LED-Innenraumbeleuchtung inklusive Multicolor-Ambientbeleuchtung – zusätzlich zu einem Fahrerassistenzpaket, Infotainment, Cupra Connect und vielem mehr – ausgestattet. Auch für den Cupra Ateca Alpha kann Cupra-Spartenleiter Mario Bozic Porsche Wien-Kunden ein ganz besonderes Angebot machen: „Derzeit gibt es ein Kontingent von 250 Stück des Ateca Alpha in der Wunschfarbe bereits ab 37.000 Euro inklusive einer 5 Jahres-Garantie bzw. einer Laufleistung von maximal 100.000 Kilometern."

Das Powerhouse – der Cupra Formentor

Der Cupra Formentor VZ5 hat Power. Das ist der erste Eindruck, den der 5-Zylinder-Turbo verleiht. Der prägnante Wabengrill, die elegant designten LED-Scheinwerfer und der vergrößerte Frontspoiler, der mehr Kühlung erlaubt, geben dem Fahrzeug seinen unverwechselbaren Charakter. Am Heck des Benziners mit Automatikgetriebe sind die speziell angeordneten Doppelendrohre an beiden Seiten und der Heckdiffusor aus Karbonelementen ein zusätzlicher Blickfang.

Das kraftvolle Karosseriedesign wird durch den typisch rauen, blubbernden Klang des 5-Zylinder-Aggregats unterstrichen, das eine maximale Leistung von 390 PS bei bis zu 480 NM erlaubt.Die ultraleichten Karbonfaser-Elemente der Karosserie sind – genauso wie das Konzept des Innenraums vom Rennsport inspiriert: Das Virtual Cockpit des Cupra Formentor stellt eine eigens entwickelte Sportansicht mit den wesentlichen Anzeigen – Geschwindigkeit und Drehzahl – ins Zentrum.

Ob vollelektrisch, Plug-in-Hybrid oder Verbrenner – die Cupra-Modellfamilie kann jederzeit in einem der elf Porsche Wien Standorte bestaunt und Probegefahren werden.