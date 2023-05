Klimaaktivisten blockieren Frühverkehr in Innsbruck

Einige Personen blockierten den Kreisverkehr bei der Olympiaworld, heißt es seitens der Polizei. An der Fahrbahn festgeklebt, habe sich aber niemand.

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben Dienstagfrüh in Innsbruck demonstriert. "Einige Personen" blockierten den Kreisverkehr bei der Olympiaworld, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich aber niemand an der Fahrbahn festgeklebt, hieß es. Durch die Sperre am Kreisverkehr sei auch die Autobahnausfahrt Innsbruck Mitte massiv betroffen, informierte der ÖAMTC.

Es wurde empfohlen, die Ausfahrt zu meiden. Rund um die Demonstration kam es zu umfangreichen Staus am Südring sowie auf der Inntalautobahn (A12).

(APA)