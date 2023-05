Drohnenangriff auf Moskau: Russland macht Ukraine verantwortlich

In russischen Medien kursieren unterschiedliche Angaben zur Zahl der Drohnen. Mehrere Gebäude dürften leicht beschädigt, zwei Personen sollen verletzt worden sein.

Russlands Hauptstadt Moskau ist am Dienstag nach offiziellen Angaben aus Russland Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es habe es sich um einen "terroristischen Angriff" auf Moskau gehandelt. "Heute früh, in der Morgendämmerung, hat ein Drohnenangriff geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht", erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin im Onlinedienst Telegram. "Bisher ist niemand ernsthaft verletzt worden."

In den Onlinenetzwerken geteilte Fotos aus Moskau zeigen Rauchspuren am Himmel. Auf anderen Aufnahmen aus der russischen Hauptstadt ist das zerstörte Fenster eines beschädigten Gebäudes zu sehen. Bürgermeister Sobjanin zufolge wurden Bewohner zweier angegriffener Wohngebäude in Moskau vorübergehend evakuiert.

„Alle Drohnen des Feindes abgeschossen"

Russland warf der Ukraine im Anschluss einen "terroristischen Angriff" auf Moskau vor. "Acht Drohnen wurden bei dem Angriff genutzt", erklärte das Verteidigungsministerium. "Alle Drohnen des Feindes wurden abgeschossen."

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, teilte seinerseits mit, dass "beim Anflug auf Moskau" in der Nähe der Hauptstadt "mehrere" Drohnen abgeschossen wurden. "Heute früh konnten Bewohner einiger Bezirke der Region Moskau das Geräusch von Explosionen hören, es war unser Luftverteidigungssystem", erklärte Worobjow auf Telegram. Er forderte die Bewohner der betroffenen Gebiete auf, "kühlen Kopf zu bewahren".

Ukraine weist direkte Verantwortung zurück

Die ukrainische Regierung wies unterdessen Vorwürfe zurück, wonach sie für die jüngsten Drohnenangriffe auf Moskau direkt verantwortlich sein soll. Selbstverständlich freue er sich über die Angriffe, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak in einer YouTube-Sendung. "Aber natürlich haben wir damit nichts direkt zu tun."

Der Angriff folgte auf einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew im Laufe der Nacht, bei dem nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko mindestens ein Mensch starb. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Dienstag bei Telegram mit, sie habe bei dem nächtlichen Luftangriff auf die Hauptstadt und die Umgebung - dem dritten innerhalb von 24 Stunden - 29 von insgesamt 31 Drohnen abgeschossen.

Die Angriffe erfolgten nach Angaben der Luftwaffe mit Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion und erstreckten sich auf den Zeitraum zwischen "23.30 Uhr bis 04.30 Uhr" (Ortszeit, 22.30 Uhr bis 03.30 Uhr MESZ). Am Montag schon hatte russischer Beschuss mitten am Tag für Panik in der ukrainischen Hauptstadt gesorgt.

(APA/AFP/Reuters/dpa)