Menschliche Energie entscheidet über Lebensqualität

(c) Wolfgang Simlinger

Am Seeufer der Siemens City begrüßte Josef Buttinger (Gründer hr-lounge) die Gäste, unter anderem Bettina Augeneder (Coca-Cola HBC), Ales Presern (Siemens Energy), Sabine Bothe (Erste Group) und Matthias Breiteneder (RWA).

Am Seeufer der Siemens City begrüßte Josef Buttinger (Gründer hr-lounge) die Gäste, unter anderem Bettina Augeneder (Coca-Cola HBC), Ales Presern (Siemens Energy), Sabine Bothe (Erste Group) und Matthias Breiteneder (RWA). (c) Wolfgang Simlinger

„Wer Energie sparen will, sollte nicht bei der menschlichen Wärme ansetzen“, mit diesen Worten begrüßt Josef Buttinger die Gäste der hr-lounge.

Die eine sei erneuerbar, die andere unersetzbar. So spannte er auch den Bogen zum Gastgeber: Siemens Energy. Beim dritten Clubabend in Wien ging es um die Herausforderungen der gesamten Energieerzeugung. Damit kennen sich Ales Presern, CEO des Energietechnikherstellers, und Andreas Stockinger, Head of HR South East Europe, aus: „Wir sind als selbstständiges Unternehmen gefordert, die Energiewende voranzutreiben. Das bedeutet auch, Kraftwerksysteme, Generatoren und Turbinen zu produzieren. Um Energieübertragung und -verteilung neu aufzubauen.“

Beim Clubabend inspirieren lassen wollten sich auch Roland Fink (Prinzhorn Holding), Michaela Länger (Siemens Energy), Alexandra Ballaun (Ankerbrot) und Uwe Stadelbauer (Group.One). (c) Wolfgang Simlinger

Und das können selbst die Spezialisten nicht allein schaffen. Dafür brauche es: viele Menschen. Wenn es um sie und ihre Energie geht, sind Personalexperten nicht weit. Denn auch auf die HR-Branche sind die Auswirkungen der Energiewende nicht zu übersehen: „Wir müssen nicht nur Personal, sondern auch IT- und Digitalisierungsexperten sein“, betont Stockinger.

Bis zur Dämmerung flauten die Gespräche zwischen Erich Seidl (Lohmann & Rauscher), Andreas Stockinger (Siemens Energy), Katharina Wild-Pelikan (iSi Automotive) und Peter Gasser (Markas) nicht ab. (c) Wolfgang Simlinger

Auch, um als attraktiver Arbeitgeber zu bestehen. Schließlich hätten alle Unternehmen damit zu kämpfen, neue Talente zu finden und zu halten. „Bestenfalls zeigt man bereits beim ersten Gespräch auf, was wir alles bieten – Prämien, Fahrkosten- und Geburtenzuschuss, Weiterbildungen und Home-Office-Pauschale – und zusätzlich, wie die gesamte Karrierelaufbahn bei uns aussehen kann“, so Stockinger. Was herausfordernd klingt, tragen die Gäste mit Fassung.

Auch Konstanze Hörburger (Esarom), Eva Hipfinger (Manner), Katharina Kronsteiner (Test-Fuchs) und Karin Hartl-Schmitzer (St. Anna Kinderkrebsforschung) waren zu Gast bei der hr-lounge. (c) Wolfgang Simlinger

„Selbst als einer der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuro-pa muss man sich Neues einfallen lassen“, Sabine Bothe dazu. Sie ist Personalchefin der Erste Bank. „Der Trichter an Talenten dünnt sich nicht nach unten hin aus, sondern ist bereits oben schmal.“ Aber diese Entwicklung, und auch der Clubabend, seien gute Anlässe, um sich inspirieren zu lassen und Ideen auszutauschen.

Zur Info: Interessierte Personalchefinnen und -chefs sind herzlich willkommen: office@hr-lounge.at.

(ere)