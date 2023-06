Die vielen Facetten der Nachhaltigkeit

Diskussion. Die Stichworte ESG und EU-Taxonomie sind derzeit unausweichlich, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht – natürlich auch in der Immobilienwirtschaft. Doch rundherum tun sich völlig neue Themengebiete und Fragen auf.

„Environmental, Social, Governance", dafür steht die viel zitierte Abkürzung ESG, die man in der Berichterstattung derzeit nur allzu oft liest. Die drei Begriffe sollen einen umfassenden Nachhaltigkeitsansatz abdecken, der sowohl die ökologische, die soziale und auch die wirtschaftliche Komponente einer nachhaltigen Zukunft beinhalten soll. Wo diese drei Faktoren allerdings überlappen, dort entstehen nicht selten Reibungspunkte, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

Und so fand sich in den Räumen der „Presse" unter der Gesprächsleitung von Wirtschaftsredakteurin Jeannine Hierländer eine Expertenrunde zusammen, um Nachhaltigkeitspotenziale und ESG zu diskutieren: Gerhard Rieger ist Projektleiter bei Soravia und leitet unter anderem das Nachhaltigkeitsprojekt Robin. Andreas Holler ist für die Projektentwicklung verantwortlicher Geschäftsführer der Buwog. Hannes Schlager ist Rechtsanwalt und Gründungspartner der Wirtschaftskanzlei Akela.

Ist das noch Neubau?

In der griechischen Antike bekannt als das „Schiff des Theseus" ist das Paradoxon über die Frage, wie viele Teile eines Gegenstandes austauschbar sind, bevor er seine Identität verliert. Wenn der Held Theseus auf seinem Schiff eine Planke austauscht bleibt es „sein" Schiff. Wie ist es aber, wenn einmal alle Planken ausgetauscht sind? Und wenn ein Gebäude ausschließlich aus Recyclingmaterial besteht – darf es sich dann noch „Neubau" nennen? Dies ist eine Frage mit der sich die Immobilienwirtschaft (im Zuge des zirkulären Bauens als Lösungsansatz, siehe Artikel auf der Seite rechts) wird beschäftigen müssen – sowohl aus Konsumentensicht wie auch aus der des Gesetzgebers.

„Wenn jemand etwas recyceltes kauft, dann ist die Assoziation ,gebraucht'", so Andreas Holler. „Und was gebraucht ist, das sollte günstiger sein, so die Logik." Die Praxis sieht aber anders aus, wie Hannes Schlager feststellt: „Nachhaltig bauen ist ja nicht unbedingt die günstigste Variante – eine Gasheizung einzubauen ist aktuell noch zulässig und sicher billiger, als eine Erdwärmebohrung vorzunehmen."

Ein Paradoxon, das der griechischen Philosophen würdig wäre. Während die Herren in den weißen Togen allerdings eher theoretisch sinnieren dürften, stellt das Thema Gewährleistung so manchen Projektentwickler vor ein sehr reales Problem. „Speziell das Kernthema der Kreislaufwirtschaft – die Wiederverwendung – wird noch spannend werden. Wenn in einem Gebäude beispielsweise Fenster verbaut sind, die aus recyceltem Granulat neu hergestellt wurden und damit eigentlich neuwertig sind, ändert sich aus gewährleistungsrechtlicher Sicht wenig bis gar nichts. Das passiert ja auch schon", erklärt Schlager, „Aber wenn etwa 20 Jahre alte, gebrauchte Fenster aus einem Rückbau herausgelöst und dann direkt wieder in einem anderen Projekt verbaut werden, sieht die Sache schon ganz anders aus. Recycling und Wiederverwendung sind eben nicht dasselbe."

Rieger sieht die Wiederverwertung von Bauteilen generell kritisch: „Wenn man die lange Lebensdauer von Gebäuden und den technischen Fortschritt in die Betrachtung mit einbezieht, ist es sehr fraglich, ob es vernünftig ist, ein gebrauchtes Fenster wiederzuverwenden."

„Darf man also rechtlich ein Gebäude noch als ,neu‘ bezeichnen, wenn Teile wiederverwendet wurden?", will Hierländer wissen. „Schwierig", antwortet Schlager. Wohnungskäufer seien nachvollziehbarerweise oft sehr pedantisch, was die Qualität ihrer Wohnungen angehe. „Wenn in einem Gebäude wieder verwendetes Material enthalten ist, dann würde ich aus rechtlicher Sicht nicht empfehlen, es als komplett neu zu bezeichnen. Man sollte vielmehr ausdrücklich darauf hinweisen, welche Bauteile wiederverwendet wurden. Generell muss die Beschreibung im Vertrag der Realität entsprechen. Warum? Weil natürlich die vertragliche Leistungsbeschreibung Ausgangsbasis für die Gewährleistung ist."

Einerseits sei es nicht möglich, beim Verkauf an den Endkunden die Gewährleistung einzuschränken, so Schlager, außerdem gebe es Judikatur, die es untersagt, die Wohnung im Vertrag bewusst schlecht darzustellen, um Gewährleistungsthemen zu umgehen. „Bei der Leistungsbeschreibung muss man sehr genau arbeiten."

Top-down oder Bottom-up

Abgesehen von den rechtlichen Vorgaben durch Gewährleistung und Konsumentenschutz sei auch die Akzeptanz in der Gesellschaft ein großes Thema, weiß Holler: „Da kommt noch einiges an Aufklärungsarbeit auf uns zu", stellt aber fest. „Das Nachhaltigkeitsbewusstsein in der jüngeren Generation ist bereits viel höher, das merken wir schon.“

Eingeklemmt zwischen Konsumentenwunsch von „unten" und Gesetzgeber von „oben" bewegen sich also die Lösungsansätze – ist es klüger, die Nachhaltigkeit „Bottom-up" vom gesteigerten Umwelt- und Ressourcenbewusstsein der Endverbrauchter tragen zu lassen, oder den Gesetzgeber in einer „Top-down-Strategie" zur Innovationsbereitschaft zu verpflichten, will Hierländer von ihren Gesprächspartnern wissen. Beides, sind sich die Experten einig. Es müsse eine gemeinsame Anstrengung sein, denn nur so könne es funktionieren, die Nachhaltigkeit endgültig und vollwertig in der Bauwirtschaft zu verankern.

Dazu vermisst etwa Gerhard Rieger auch einen Fokus in der politischen Diskussion: „Vergleichen wir es beispielsweise mit der Elektromobilität. Dort gibt es einen Ansporn, auch für die Verbraucher, weil die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden, es eine Reihe von Förderungen gibt und es einfach in der allgemeinen Diskussion sehr präsent ist. Das vermisse ich ein wenig im Bereich der Immobilien- und Bauwirtschaft beziehungsweise Gebäude."

So sei auch das derzeitige Fördersystem fragwürdig meint er und gibt ein Beispiel: „Wir haben eine Liegenschaft in Wien, wo wir den Anspruch haben, ein nachhaltiges Gebäude zu errichten. Dazu soll eine Wärmepumpe errichtet werden, die über Fotovoltaikanlagen betrieben wird. Leider führt eine Fernwärmeleitung durch die Straße vor der Liegenschaft – es ist also nicht möglich, eine Förderung für die Wärmepumpe zu bekommen, da ein Anschluss an die Fernwärme möglich ist."

Nachhaltig aus Eigeninteresse

Natürlich hätten Unternehmen auch ein wirtschaftliches Interesse daran, nachhaltig zu agieren: „Wir positionieren uns ja auch über Nachhaltigkeit und Private sowie Investoren legen zunehmend Wert darauf", so Holler. Hier kommt natürlich auch die EU-Taxonomie ins Spiel: Ziel der EU-Taxonomie-Verordnung ist es, Investitionen in nachhaltige Projekte, Produkte und Aktivitäten zu lenken. In Zukunft werden insbesondere institutionelle Investoren den Fokus auf taxonomiekonforme Investments legen, auch bei Immobilienkäufen. Im Übrigen könnten auch Kredite oder Finanzierungen über den Kapitalmarkt für nachhaltige Gebäude merklich günstiger werden.

Letztlich ist es für Unternehmen aber auch ein Image-Vorteil, wenn Nachhaltigkeit nicht nur oberflächlich beworben – Stichwort: Greenwashing – sondern auch tatsächlich gelebt und „gebaut" wird. „Hier ist vor allem die Geschäftsführung gefragt, die einem gesetzlich geregelten Sorgfaltsmaßstab unterliegt und die mittel- bis langfristigen Vor- und Nachteile einer nachhaltigen bzw. zirkulären Bauweise für jeden Einzelfall abwägen muss", ergänzt Schlager.

Dass eine nachhaltige Bauweise für Endkunden auch finanziell von Vorteil sein könne, habe Soravia mit dem Projekt Robin in der Seestadt gezeigt, erklärt Rieger: „Wir haben hier eine sehr nachhaltige Bauweise, wir arbeiten hier mit einer besonders hochwertigen Gebäudehülle mit 80 Zentimeter dicken Ziegelwänden und hochisolierenden Fenstern. Darüber und über den Einsatz von Solaranlagen, Wärmepumpen und ähnlichen Technologien haben wir es geschafft, die Energiekosten für das Heizen und Kühlen auf null zu reduzieren. Diese Faktoren machen immerhin auch rund 50 Prozent des CO2-Ausstoßes der EU aus. Zusätzlich haben wir haustechnische Anlagen reduziert, um darüber die Betriebskosten niedrig zu halten. Das kommt bei den Kunden gut an, mittlerweile haben wir auch eines der drei Bürogebäude verkauft.“ Der Spagat geht also doch.

Die drei Gesprächspartner im Profil Hannes Schlager ist Rechtsanwalt und Gründungspartner der Akela RechtsanwältInnen GmbH. Er ist auf Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht sowie Prozessführung spezialisiert und berät Immobilienunternehmen bei der rechtlichen Gestaltung von Projekten und der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Andreas Holler ist als Geschäftsführer der Buwog Group GmbH seit Ende 2013 für die Bereiche Projektentwicklung, Baumanagement, Vertrieb und Akquisition verantwortlich. Unter Andreas Holler konnte die Development-Pipeline der Buwog über die vergangenen Jahre stark ausgebaut werden – sie verfügt aktuell über rund 7000 Wohneinheiten in Bau oder Planung. Schwerpunkte seiner Aktivitäten im Neubausegment liegen unter anderen auf den beiden aktuellen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Gerhard-Emanuel Rieger ist seit November 2020 Projektleiter bei Soravia und Geschäftsführer von diversen Projektgesellschaften. In seiner Position ist der gebürtige Niederösterreicher verantwortlich für einige der größten Immobilienprojekte des Landes. Dazu zählen unter anderem das Landmark Danubeflats, der höchste Wohnturm Österreichs, sowie das Projekt Robin Seestadt, der nachhaltigste Workspace der Stadt.