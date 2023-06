Onkologie: Versorgung nach Therapiephase

Krebs ist immer besser therapierbar und kann zu einer chronischen Erkrankung werden. Eine hochkarätige Runde diskutierte beim AHF-Schladming, wie die Versorgung nach erfolgter Therapie verbessert werden kann.

Die gute Nachricht zuerst: ­Therapien werden immer besser, Krebspatient:innen leben dadurch länger. Bei einer Paneldiskussion des Austrian Health Forum in Schladming, eingebracht vom pharmazeutischen Unternehmen Bristol Myers Squibb, betonten die Expert:innen am Podium, dass Österreich bei der Krebsbehandlung in der Akutphase zwar sehr gut unterwegs sei. Nach Abschluss der onkologischen Behandlung müsse es aber eine bessere Nachsorge geben, die oft noch jahrelang benötigt werde. Allerdings ist man in Österreich mit den vorhandenen Strukturen nicht ausreichend auf künftige Entwicklungen vorbereitet. Durch den demografischen Wandel steigt der Bedarf an onkologischer Nachsorge.

Professor Philipp Jost von der Uni Graz untermauerte diese Aussage mit Daten: „2020 gab es in der EU 2,7 Millionen neue Krebsfälle, bis 2040 wird diese Zahl um 23 Prozent steigen.“ In Österreich sind die prognostizierten Zuwächse ähnlich hoch. Es steigt nicht nur die Zahl der Patient:innen, sondern auch die Onkologie selbst wird immer komplexer und multidisziplinärer. „In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von neuen Medikamenten in der Onkologie eingeführt worden, die nötigen Ressourcen zur Versorgung von Menschen mit Krebs aber nur während der Therapiephase und nicht in der Nachsorge aufgebaut worden“, so Jost. Deshalb brauche es innovative Lösungen, um auch nach Abschluss der Therapie eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen.

„Unser aller Ziel ist es, dass die Menschen mehr Lebensjahre bei guter Gesundheit verbringen und eine verlässliche Versorgung erhalten.“ Martina Rüscher, Vorarlberger Gesundheitslandesrätin (c) Harald Steiner

Vorbild: Vorarlberger Modell

Die Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher betonte, das Ziel müsse immer sein, „dass die Menschen mehr Lebensjahre bei guter Gesundheit verbringen und eine verlässliche Versorgung erhalten“. Es brauche mehr Kooperation im System. Für Vorarlberg sind daher Versorgungszentren für Menschen geplant, die mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes oder Krebs leben.

Der Onkologe und Primararzt Thomas Winder vom Landeskrankenhaus Feldkirch, der die Umsetzung dieser Strukturreformen in seinem Bundesland maßgeblich unterstützt, plädierte ebenso wie sein Wiener Kollege Primar Hannes ­Kaufmann, der ebenfalls an der Diskussion teilnahm, für eine bessere Koordination. Laut Winder muss die Nachsorge an die bestehenden onkologischen Zentren gut angebunden sein, unter Hereinnahme des niedergelassenen Bereichs. Derzeit gebe es noch Brüche an den Schnittstellen der Datenübermittlung und Herausforderungen hinsichtlich der Finanzierung. „Die Frage wird sein, ob wir neue Nachsorgezentren brauchen oder mit den bestehenden Zentren und dem niedergelassenen Bereich eine abgestufte Versorgung möglich wird“, so Winder, laut dem es einen österreichweiten Cancer Plan mit Eckpfeilern braucht, die aber jeweils regional individuell angepasst und strukturiert werden müssten.

„Die Nachsorge muss an die onkologischen Zentren gut angebunden sein, unter Hereinnahme des niedergelassenen Bereichs.“ Primar Thomas Winder, Landeskrankenhaus Feldkirch (c) Harald Steiner

Seitens der Bundesebene berichtete ­Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, dass man die Kommunikation zwischen den Schnittstellen optimieren werde, „das Thema integrierte Versorgung ist bereits auf dem Weg“. Beispielhaft nannte sie die Labor­daten in der elektronischen Gesundheitsakte Elga, die künftig leichter verfügbar sein werden, dazu wird es in den nächsten Monaten Verbesserungen geben. Grundsätzlich ist dies auch für Radiologie-­Befunde am Laufen. Dass gerade in der Nachsorge von Krebspatient:innen viele Berufsgruppen zusammenarbeiten müssen, ist laut Reich ein zentraler Erfolgsfaktor: „Wir wissen, dass das Interprofessionelle den Patient:innen am besten nützt, und im Hinblick auf knappe Ressourcen wird uns auch gar nichts anderes übrig bleiben.“

„Cancer Nurses sind Systemkenner:innen, die sich im dichter werdenden Dschungel des Gesundheitssystems auskennen und hier gut begleiten können.“ Harald Titzer, Präsident der Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen in Österreich (c) Harald Steiner

Pflege bei Nachsorge zentral

Dass man bei der Krebsnachsorge nicht nur an Ärzt:innen denken darf, sondern auch an Psycholog:innen, Diätolog:innen, Sozialarbeiter:innen und nicht zuletzt an ihren Berufsstand – die qualifizierten Pfleger:innen –, dies betonte auch ­Franziska Rinderer: „Im Zusammenhang mit Krebserkrankungen gibt es viel Unwissen und Unsicherheit bei ­Patient:innen. Von der onkologischen Pflege wird immer mehr erwartet, wir Pflegepersonen kompensieren sehr viel. In der Rolle der Cancer Nurse steckt daher großes Potenzial, um die Nahtstellen im System optimal zu gestalten“, so die akademisierte Pflegeexpertin in Cancer Nursing.

In dieselbe Kerbe schlug Harald Titzer, Präsident der Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen in Österreich: „Cancer Nurses sind Systemkenner:innen, die sich im dichter werdenden Dschungel des Gesundheitssystems auskennen und hier gut begleiten können.“ Es brauche aber dringend eine Kompetenz­erweiterung für onkologisches Pflegepersonal.

Abschließend stellte Arno ­Melitopulos von der Österreichischen Gesundheitskasse fest, dass der Begriff „onkologische Nachsorge“ nicht sehr treffend sei. Man darf nicht vergessen, dass viele Menschen zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose bereits über 75 Jahre alt sind. Nach der Akut-Therapie ist laut ­Melitopulos oft eine spezielle Versorgung nötig, die viele Jahre lang andauere: „Die sogenannte ­‚Nachsorge‘ kann ein lebenslanger Prozess sein.“