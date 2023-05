Wie die Bevölkerung in Moskau auf die Drohnenattacke reagiert

Spuren der Zerstörung in einem Wohnhaus in Moskau.

Spuren der Zerstörung in einem Wohnhaus in Moskau. IMAGO/ITAR-TASS

Nach einer Drohnenattacke auf Wohnhäuser in Moskau spricht das Verteidigungsministerium von einem „Terrorakt des Kiewer Regimes“. Doch viele Menschen bleiben - wie seit Beginn des Krieges – völlig gleichgültig.

„F***, vielleicht sollte ich hier abhauen, es kommt immer näher. Was soll ich nur machen?“, sagt eine Männerstimme in einem wackeligen Handyvideo. Die Aufnahme, die am Dienstagmorgen in russischen Telegram-Kanälen zirkuliert, zeigt eine Drohne, die über das Haus des Filmenden in der Region Moskau drüberfliegt. „Guten Morgen, f***!“, sagt die Stimme wieder, die Aufnahme wird schwarz.

Es ist in der Tat ein Erwachen, eine Art Test, bei dem die Russinnen und Russen praktisch riechen sollen, wie sich Krieg anfühlt, den sie seit mehr als 15 Monaten offiziell „militärische Spezialoperation“ zu nennen pflegen und den sie als etwas über sie von außen Hereingebrochenes hinnehmen. „Warum dürfen die Russen die ukrainische Hauptstadt in einen Alptraum verwandeln und die Bewohner Moskaus sich ausruhen?“, hatte der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko am Vorabend im ukrainischen Internetmedium „Strana“ gefragt. In der Nacht auf Dienstag stand Kiew abermals unter schwerem Beschuss der russischen Armee. Wenige Stunden später waren einige Moskauer Straßen von Polizei, Feuerwehr und Geheimdienst umstellt. Im Südwesten Moskaus – hier finden sich bis zu 25 Etagen hohe Wohnblöcke, viele Schulen und Shoppingmalls – stauten sich die Autos, wie es kaum passiert in den frühen Morgenstunden eines Werktages.