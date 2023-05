(c) IMAGO/imagebroker (IMAGO/imageBROKER/Siegra Asmoel)

Die Schweizer Emmentaler-Produzenten haben das EU-weite Exklusivrecht verloren, den Käse mit den großen Löchern so nennen zu dürfen.

Emmentaler sei ein zu allgemeiner Begriff, um einen Käse zu bezeichnen, der in der gesamten EU, insbesondere in Deutschland, Frankreich und auch Österreich, sehr beliebt sei und nicht mehr nur mit der Schweiz in Verbindung gebracht werde, entschied ein Gericht und wies die Klage des Erzeugerverbands Emmentaler Switzerland ab.

Ursprünglich aus dem Schweizer Emmental, wird der löchrige Käse schon seit dem 19. Jahrhundert auch außerhalb der Schweiz hergestellt. Alleine in Deutschland wurden im Jahr 2016 rund 135.000 Tonnen produziert.

Käse reift langsam zu einem Favoriten unter den EU-Richtern heran, die sich mit Markenrechtsfällen befassen. So wurde zum Beispiel zugunsten des spanischen Queso Manchego und des berühmten italienischen Parmigiano Reggiano entschieden, als deutsche Hersteller ihre eigene Version des Hartkäses vermarkten wollten.

