Wien, eine Sportstadt sucht ihre Meister

Wer im Fußball, Eishockey, Basketball bzw. Volleyball nach Wiener Siegern Ausschau hält, findet 2023 keinen. Just die UWW-Handballer, die mit Saisonende ihren Profibetrieb einstellen, sind jetzt ein Hoffnungsschimmer.

Wien. Es klingt nach einem Treppenwitz, doch Bestandsaufnahme und nähere Betrachtung der großen Ballsportarten fallen aus Wiener Sicht maximal ernüchternd aus. Weder im Fußball (Austria, zuletzt 2013), Eishockey (Capitals, 2017), Volleyball (Hotvolleys 2008, Post SV 2016) noch im Basketball (BC Vienna 2022, unterlag jetzt im Finale Gmunden) ist Wien heuer die Nummer eins. Im populär-telegenen Rampenlicht leuchten seit Jahren andere.

Es gibt 2023 aber noch eine Chance, und auf ihr fußt auch die so besonders traurige Stilnote. Just West-Wiens Handballer, die ob ausbleibender Polithilfe bei der Hallen- und Sponsorensuche ihren Profibetrieb einstellen werden, könnten jetzt, in ihrer finalen Spielzeit, den HLA-Titel gewinnen. Sie besiegten Margareten in der entscheidenden Partie mit 35:30.