„Kunst wirkt auf den Körper“

Mit „eindorf“ hat die Choreografin Linda Samaraweerová eine neue Plattform für Tanz, Performance, Kunst und Musik geschaffen.

Die Genres, die Menschen, die Gedanken durcheinanderbringen und zugleich zu Gleichklang und Harmonie finden. Die künstlerischen Ansätze der Tänzerin und Choreografin Linda Samaraweerová sind zugleich ihre Lebenseinstellung. Linda Samaraweerová ist die lebendige Diversität: ein „Bewegungsmensch“, der nach innerer Ruhe sucht, eine Künstlerin, die auf vielen Feldern tätig ist, lieber gemeinsam mit anderen als solo. Neben dem Tanz und der Choreografie ist sie Leiterin der Trainingsabteilung des Tanzquartiers und im Gründungstrio der Begegnungsplattform „eindorf“, auf der sich schaffende und ausübende Künstlerinnen und Künstler sämtlicher Genres treffen sollen. Beim Eröffnungsfest im Dezember hat Linda Samaraweerová keine Reden gehalten, sondern gekocht, damit Leib und Seele zusammengehalten werden.

Der physischen Kunst verfallen

Divers sind auch ihre Wurzeln. Geboren ist sie 1977 in Prag, die Mutter ist Tschechin, der Vater stammt aus Sri Lanka. 1990 übersiedeln die Eltern mit den beiden Töchtern nach Wien. Die 13-jährige Linda fühlte sich freundlich aufgenommen und fühlt sich auch heute in ihrer Haut wohl. „Rassismus habe ich kaum erfahren.“ Der physischen Kunst war sie schon im Kindergarten verfallen und begann Gymnastik. „Die mochte ich schon als Fünfjährige nicht besonders, klassisches Ballett „ging schon gar nicht. Ich wollte mich ausdrücken, nicht vorgefertigte Bewegungen machen.“ Als Teenager in Wien zweifelt sie kurz an ihrem Talent, probierte es dann mit Flamenco. „Da kann man seine Gefühle rauslassen.“ Die Tanzlust keimt wieder auf, sie will lernen und meldet sich in Brüssel zum Studium bei P.A.R.T.S, der Schule für zeitgenössischen Tanz, an. Das Studium gibt ihr Selbstbewusstsein. Mit dem Diplom in der Mappe stürzt sie sich in die Wiener Szene, von der sie mit offenen Armen aufgenommen wird. Doch wieder will sie mehr, will selbst etwas schaffen.