Wien-Terror: Milde Strafe für reuigen Waffenlieferanten

Der Mann, der die beim Terroranschlag von Wien verwendeten Schusswaffen geliefert hatte, bekam neun Monate bedingte Haft.

Er hatte zweimal geliefert, wurde aber nur für eine Lieferung vor Gericht gestellt. Die Rede ist von Marsel O. (31). Der Slowene transportierte im Juni 2020 das beim Wien-Terror verwendete Sturmgewehr und im September 2020 die ebenfalls eingesetzte Pistole nach Österreich. Infolge einer Justizpanne konnte er aber nur wegen der Pistolen-Lieferung belangt werden.

Und so erhielt O. am Dienstag im Wiener Straflandesgericht eine moderate Strafe, die er sofort annahm: neun Monate bedingte Haft. Verhängt wurde diese wegen besagter Überlassung der Pistole samt 36 Patronen (es handelte sich um Teilmantel-Hohlspitz- und damit um verbotene Munition). Und auch wegen des vorherigen Besitzes der Waffe und der Munition. Rechtskräftig ist die Strafe noch nicht, da die Staatsanwaltschaft Wien dazu noch keine Erklärung abgegeben hat.

Und was ist mit der Lieferung des Sturmgewehrs? Dieser Vorwurf wurde bereits im Jahr 2021 irrtümlich fallengelassen. Das kam so: Eine Staatsanwältin ermittelte nach dem Anschlag vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt mit vier Toten und zwei Dutzend Verletzten federführend. Sie konzentrierte sich auf mutmaßliche Helfer des beim Anschlag von der Polizei erschossenen Attentäters. Eine zweite Staatsanwältin half bei den Ermittlungen gegen mögliche Randfiguren oder Mitläufer. Unter diesen befand sich ein Verdächtiger, zu dem alsbald ein Polizeibericht vorlag. Es ging um mögliche Verstöße gegen das Kriegsmaterialgesetz. In diesem Bericht tauchte der Name Marsel O. auf. Die aushelfende Staatsanwältin bezog diesen Herrn O. kurzentschlossen in ihr Verfahren ein.

Verfahren versehentlich eingestellt

Als sich später die Verdachtsmomente gegen den ursprünglichen Verdächtigen als zu schwach herausstellten, wurde dessen Verfahren eingestellt. Versehentlich bezog sich diese Einstellung auch auf Marsel O. Das Resultat: O. konnte später nicht mehr wegen der Gewehr-Übergabe bzw. wegen eines diesbezüglichen Verstoßes gegen das Kriegsmaterialgesetz zur Rechenschaft gezogen werden.

So erging die Verurteilung eben „nur“ wegen der Pistolen-Übergabe. Bevor der Spruch verkündet wurde, vollzog der Verdächtige, der bisher alles abgestritten hatte, eine bemerkenswerte Kehrtwendung. Plötzlich gab der – von Anwältin Maja Ranc verteidigte – Mann an, er bekenne sich umfassend schuldig und es tue ihm alles furchtbar leid.

Die Pistole habe er sich „an einem Schießstand“ in Slowenien illegal besorgt. Er habe dafür 2000 Euro bezahlen müssen. Eben diese Summe habe er später bekommen, als er diese Waffe plus 36 Patronen in Wien verkaufte. Derjenige, der die Pistole, Marke Tokarew, in Wien übernahm, der Tschetschene Adam M., überreichte diese dem späteren Attentäter. M. wurde dafür im Februar dieses Jahres – gemeinsam mit drei anderen Terror-Helfern – verurteilt. Er erhielt lebenslange Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

„Nicht in hundert Jahren daran gedacht"

Adam M. beteuerte ebenso wie O., nicht gewusst zu haben, dass die Waffe für einen Anschlag gedacht sei. Ihm glaubte das Gericht nicht. Dem Slowenen glaubte man sehr wohl, dass ihm „nicht in hundert Jahren eingefallen“ wäre (Zitat O.), dass die Pistole bei einem Terroranschlag auftauchen könnte.

Und was sagt Adam M. dazu? Er belastet O. Dieser habe genau gewusst, dass die Waffe für einen Dritten und nicht für ihn, M., bestimmt war. Auch diese Aussage änderte nun nichts daran, dass O. „nur“ als reuiger Waffenlieferant, nicht aber als Terrorhelfer verurteilt wurde. Noch in seinem Schlusswort betonte O., wie schlimm er das Geschehene findet: „Wenn es möglich wäre, würde ich den Anschlag ungeschehen machen.“