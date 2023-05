Dating-Shows: Wie kam die Liebe ins Fernsehen?

Drucken

Hauptbild • Wahre Liebe oder doch nur Show? Eine kleine Geschichte der Dating-Show. • Illu: Christine Pichler

Dating-Shows versprechen die große Liebe, bringen aber allerhöchstens Quote. Was wirkt wie ein rezentes Phänomen aus Tinder-Zeiten hat eine Geschichte, die so alt ist wie das Fernsehen selbst.

Man könnte annehmen in Zeiten, in denen Single-Haushalte konstant zunehmen und sich die Suche nach einer Partnerschaft in der Überauswahl auf Dating-Apps völlig erschöpft, hat das Reality-TV-Format Dating-Show ausgedient. Doch dem ist nicht so.

TV-Serien, in denen Männer im Anzug Rosen verteilen, Paare im Whirlpool wild schmusen, und Menschen beschließen, einander zu heiraten, ohne einander gesehen zu haben, erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Sie sorgen für Quote und Umsatz und bescheren Teilnehmenden zwar meist nicht die große Liebe, aber doch kurzzeitigen Fernsehrum und Follower auf Social Media.

Vielfältiger als je zuvor

Mittlerweile wählen längst nicht nur mehr Männer eine geeignete Partnerin. Eine Vielzahl an lockeren Dating-Formaten sind nicht mehr auf Hochzeit, Ehe und Familiengründung ausgelegt: In „Love Island“ oder „Too Hot to Handle“ wird hauptsächlich auf tropischen Inseln und im Bikini gedatet, es geht weniger um Verlobungsringe und Dinner-Dates als um sexuelle Anziehung und Tequila-Shots. Längst werden wie in „Princess Charming“ auch queere Menschen auf die Suche nach der Liebe geschickt und in Netflix-Produktionen wie „Indian Matchmaking“ oder „Jewish Matchmaking“ wird auch Heirats- und Datingkulturen, abseits der westlichen, Raum gegeben.