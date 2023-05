Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wo Immobilien noch leistbar sind: Die Preisentwicklung für Wohneigentum des Jahres 2022 zeigt: Ohnehin teure Bundesländer wurden noch teurer, die preislichen Nachzügler holen inzwischen jedoch spürbar auf. Eine Analyse.

Wieso hat Erdoğan so viele Fans in Österreich? 120.000 türkische Staatsbürger leben in Österreich, fast doppelt so viele Menschen zählen zur türkisch-stämmigen Community. Ein nicht kleiner Teil von ihnen hat Recep Tayyip Erdoğan gewählt. Warum? Darum geht es im Podcast.

OMV-Hauptversammlung stimmt über Entlastung von Seele ab: Die Aktionäre des teilstaatlichen Ölkonzerns OMV stimmen heute in der Hauptversammlung darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef Rainer Seele die Entlastung erteilen. Im vergangenen Jahr war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden, die Vorwürfe wurden in der Zwischenzeit offenbar entkräftigt.

Brand im Landesklinikum Mödling durch Zigarette: Der Brand im Landesklinikum Mödling in der Nacht auf Dienstag dürfte durch eine Zigarette ausgelöst worden sein. Das Feuer war in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen, für drei Männer in dem Raum kam jede Hilfe zu spät. Mehr dazu.

US-Regierung unterstützt keine Angriffe innerhalb Russlands: Man sammle derzeit Informationen zum Drohnenangriff auf Moskau, so die Regierung in Washington. Sie bekräftigt zugleich, Angriffe innerhalb der russischen Grenzen nicht zu unterstützen. Heute Morgen meldet Russland einen möglichen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie, zudem soll die russische Stadt Schebekino unter ukrainischem Beschuss stehen. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Österreichs Energiewende: Große Ziele, nichts dahinter: Wer bremst den Ausbau der Erneuerbaren? Politik? Wirtschaft? Wähler? Höchste Zeit sich damit anzufreunden, dass es keine unsichtbare Energiewende geben wird. Matthias Auer in der Morgenglosse.