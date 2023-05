Während die Opposition in der Türkei noch mit der Niederlage hadert und die türkische Währung weiter nachgibt, hob die türkische Börse gestern ab. Der Grund für den Optimismus liegt in einem wenig beachteten Treffen Erdoğans in Ankara.

In der Türkei tut sich auf den ersten Blick Widersprüchliches. Während die türkische Währung sich aufgrund von Sorgen über den Bedarf an externer Finanzierung auf ein Rekordtief abschwächte, legten die Aktien am Dienstag deutlich zu. Die Anleger wetten darauf, dass das neue Kabinett von Präsident Recep Tayyip Erdoğan das Land in Richtung einer konventionelleren Wirtschaftspolitik lenken könnte.

Der Borsa Istanbul Banks Index, ein Index, der die Aktien türkischer Kreditgeber abbildet, stieg um 9,6 Prozent und schloss 9,2 Prozent höher - die beste Tagesperformance seit dem 11. Mai. Der breiter gefasste Borsa Istanbul 100 Index stieg um 3,8 Prozent.

Der Hintergrund: Erdoğan traf am Montag in der Hauptstadt Ankara mit Mehmet Simsek, einem marktfreundlichen ehemaligen Finanzminister, zusammen. Der Präsident wird voraussichtlich bereits am Freitag ein neues Kabinett bekannt geben.



Das Treffen hat die Erwartungen geweckt, dass Simsek in die Erdoğan-Regierung zurückkehren und dabei helfen könnte, die Wirtschaft in Richtung einer konventionelleren Wirtschaftspolitik zu lenken. Gleichzeitig könnte ein Wandel in der Wirtschaftspolitik dazu führen, dass staatliche Maßnahmen zur Stützung der Währung zurückgefahren werden, sagte Ulrich Leuchtmann, Leiter Währungsstrategie der Commerzbank AG.

Gleichzeitig brach am Dienstag die Währung Lira um bis zu 1,5 Prozent zum US-Dollar ein und verlängerte damit ihren Rückgang den sechsten Tag in Folge. Eine Hauptsorge der Händler ist die externe Finanzierung der Türkei, da das Land seine Devisenreserven aufgebraucht hat und mehr als 200 Milliarden Dollar an Schuldenzahlungen fällig sind.

„Es besteht die Gefahr, dass die Lira in Zukunft nicht mehr im gleichen Maße gestützt wird und der Abwertungsdruck, der sich in den letzten Monaten angesammelt hat, entfesselt werden könnte“, sagte Leuchtmann. Dennoch sei die Geschwindigkeit der Abwertung weiterhin schwer vorherzusagen, sagte er.

Die Staatsanleihen der Türkei in US-Dollar dürften in den Schwellenländern die höchsten monatlichen Verluste verzeichnen. Laut einem Bloomberg-Index haben die Anleihen in diesem Monat 5,8 Prozent verloren, verglichen mit dem durchschnittlichen Verlust von 1,6 Prozent für Dollaranleihen aus Schwellenländern.

(Bloomberg/est)