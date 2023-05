"Succession"-Star Sarah Snook ist Mutter geworden

Für die Schauspielerin beginnt eine neue Ära, nachdem die Serie zu Ende gegangen ist.

Die 35-jährige "Succession"-Schauspielerin und ihr Ehemann, der Komiker Dave Lawson, sind zum ersten Mal Eltern geworden. In einem Instagram-Posting reüssiert Sarah Snook über den Anfang und das Ende einer Ära. Denn während das Abenteuer als Mutter gerade erst beginnt, ist die erfolgreiche Serie nach der vierten Staffel zu Ende gegangen.

"Es ist schwer auszudrücken, was diese Serie für mich bedeutet hat. Die Orte, an die ich reisen durfte, die immensen Talente, mit denen ich arbeiten durfte... es bricht mir das Herz, dass es vorbei ist", schreibt sie auf Instagram. Und weiter: "Ich habe gerade die letzte Folge der letzten Staffel von etwas gesehen, das mein Leben verändert hat. Und jetzt hat sich mein Leben erneut verändert. Danke für all die Liebe und Unterstützung." Snook hatte in "Succession" Siobah Roy gespielt, eines der Kinder von Firmen-Patriarch Logan Roy.

Auf dem beigefügten Foto ist Snook mit ihrem Baby vor dem Fernseher zu sehen.

(Red.)