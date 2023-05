Otto Schenk steht auch an seinem 93. Geburtstag auf der Bühne

Im Theater Akzent steht am 12. Juni "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“ auf dem Programm. Darin tauscht sich Schenk mit seinem langjährigen Manager aus.

Otto Schenk, unermüdliche Theaterlegende, steht auch an seinem 93. Geburtstag am 12. Juni (19.30 Uhr) wieder auf die Bühne. Im Theater Akzent steht "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut" am Programm, wobei sich Schenk mit seinem langjährigen Manager Herbert Fechter austauscht. Versprochen wird eine "emotionale Berg- und Talfahrt, die zu Tränen rührt und die Lachmuskel strapaziert".

"Wir folgen Otto Schenks Schaffen durch die Jahrzehnte und zeigen, wo er überall an seinen Geburtstagen spielte: an der Josefstadt, im Salzburger Festspielhaus, in New York, usw", erklärte Fechter. "Das Programm überrascht mich immer wieder selbst, wenn ich die einzelnen Ausschnitte sehe und mich zurückerinnere und meine Gedanken mit dem Publikum teilen kann", so Schenk.

