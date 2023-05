Das Stilleben gelangte vor Jahren über Strohmänner zum später inhaftierten Chef eines Firmenimperiums. Nun ist es weg - und wird anonym zum Verkauf angeboten.

Es ist eines seiner Meisterwerke und eines der letzten Gemälde, die Vincent van Gogh (1853-1890) kurz vor seinem frühen Tod am 20. Juli 1890 im französischen Auvers-sur-Oise noch vollendet hat: Das Stillleben mit Vase, Gänseblümchen und Mohnblumen. Um 61,8 Millionen Dollar wurde es vor neun Jahren in New York vom Auktionshaus Sotheby's versteigert. Doch nun ist es spurlos verschwunden. Und dieses Rätsel hat offenbar mit der Entführung eines chinesischen Milliardärs zu tun.

Als offizieller Käufer des Gemäldes trat bei der Versteigerung der chinesische Filmproduzent Wang Zhongjun auf. Er produzierte unter anderem Filme mit Brad Pitt und ließ sich in den Medien mit dem berühmten Gemälde von van Gogh als neuer Eigentümer feiern. Die „New York Times“ enthüllte allerdings inzwischen, dass Wang nur ein Strohmann war – er hatte das Bild für einen anderen reichen Chinesen gekauft.

Für wen also? Auf der Rechnung, die Sotheby's in New York ausstellte, stand nach Informationen der „New York Times“ ein anderer Name: Hailong Liu aus Shanghai. Er entpuppte sich als einfacher Angestellter bei der chinesischen „Tomorrow Group,“ einem riesigen Firmenkonglomerat, das dem chinesischen Milliardär Xiao Jianhua (51) gehört. Er diente, so die Zeitung, als zweiter Strohmann.