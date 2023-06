Verbot von Alu-Kaffeekapseln - ein unsinniger Plan

(c) imago/Geisser

Foto Manuel Geisser13.05.2020 Nespresso Kaffeekapseln ***Die EU-Kommission will den bunten Kapseln den Garaus machen Photo Manuel Geisser13 05 2020 Nespresso coffee capsules PUBLI

Foto Manuel Geisser13.05.2020 Nespresso Kaffeekapseln ***Die EU-Kommission will den bunten Kapseln den Garaus machen Photo Manuel Geisser13 05 2020 Nespresso coffee capsules PUBLI (c) imago/Geisser

Die EU-Kommission will den bunten Kapseln den Garaus machen, dabei können sie recycelt werden.

Unter den Liebhabern der bunten Alu-Kaffeekapseln dürften schon demnächst Hamsterkäufe einsetzen: Die EU-Kommission will den kleinen Alleskönnern in puncto Kaffeegenuss aus Umweltschutzgründen – und ganz im Sinne ihrer „Green Deal“ -Strategie - den Garaus machen. Nur noch kompostierbare Kapseln sollen auf den Markt kommen, fordert die Brüsseler Behörde im jüngsten Verordnungsentwurf.

Das Ziel mag ein hehres sein, der Weg dorthin ist aber nicht unbedingt nachvollziehbar. Denn Aluminiumkapseln – so verschrien sie auch sind – können recycelt werden und haben laut einer neuen Studie der Universität Québec eine bessere Ökobilanz als Filterkaffee. Herstellerfirmen wie Nespresso oder Tchibo etablieren nach und nach ihr eigenes Kreislaufsystem; die Kapseln können bequem über die gelbe Tonne oder an Wertstoffsammelstellen entsorgt werden.

Das Argument der Umweltschonung verfängt also nicht – und bringt der EU-Kommission einmal mehr vermeidbare Kritik von rechts ein. Das „Bürokratiemonster“ in Brüssel, das die Lebensrealität der Menschen völlig verkennt, ist wieder in aller Munde.

Unzählige Dinge in unser aller Alltag sind (zurecht) reguliert. Doch manch EU-Gesetzesvorschlag der vergangenen Jahre liest sich, als wollte man der Bevölkerung jede Art von Genuss untersagen und sie mit erhobenem Zeigefinger zu mehr Vernunft erziehen wollen: Die geplanten, nie in die Tat umgesetzten Warnhinweise auf Weinflaschen seien hier nur als ein Beispiel erwähnt.

Wer schon einmal Kaffee aus Papierkapseln getrunken hat, wird das wohl aus rein geschmacklichen Gründen so schnell nicht wieder tun: Es ist, als würde man für sein Heißgetränk aus freien Stücken den (kompostierbaren) Pappbecher statt der Tasse wählen.

Bleiben Sie also bei den Alukapseln, so lange es eben geht. Ganz ohne schlechtes Gewissen.