CDU-Vizevorsitzender Carsten Linnemann über den Aufstieg der AfD in den Umfragen: „Das ist auch für meine Partei eine beunruhigende Entwicklung.“ (c) Michael Kappeler / dpa / picturedesk.com (Michael Kappeler)

CDU-Vize Carsten Linnemann will nur noch Flüchtlinge in die EU lassen, die schon einen Asylbescheid haben und dafür wenn nötig die Verfassung ändern. Die AfD hält er für radikaler als die FPÖ.

Die Presse: In Salzburg und Niederösterreich regiert die ÖVP mit der FPÖ. In Deutschland gilt für die CDU das Grundprinzip, eine Brandmauer zur AfD aufrecht zu erhalten. Was halten Sie vom österreichischen Ansatz, Rechtspopulisten und Rechtsextreme nicht auszugrenzen?

Carsten Linnemann: Man kann die beiden Parteien schwer vergleichen, die FPÖ hat eine ganz andere Geschichte als die AfD. Die AfD ist radikaler, der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt stuft etwa die Junge Alternative als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ ein. Deswegen bin ich für eine klare Trennung. Die FPÖ wiederum wurde zum Teil entzaubert.

Trotzdem ist sie in den Umfragen vorne.

Die AfD reüssiert auch und kommt näher an die 20 Prozentmarke. Das ist auch für meine Partei eine beunruhigende Entwicklung, denn viele, die früher für die CDU gestimmt haben, sind im Protest gegangen. Ich bin dennoch der Überzeugung: In Deutschland gibt es große Mehrheiten, wenn man eine klar bürgerliche Politik macht. Die CDU muss diese Politik besser und klarer formulieren. Natürlich wollen wir damit auch Wähler zurückholen. Aber in Österreich sieht man, wie schwierig das ist. Mit Sebastian Kurz war die ÖVP sehr schnell auf 40 Prozent. Aber es war wohl kein organisches Wachstum und nicht dauerhaft. Die CDU wächst hingegen langsam und ist jetzt an der 30-Prozent-Marke angelangt.

Der bayerische Konservative Franz Josef Strauß sagte einmal, rechts von der Union dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Wo soll die CDU stehen?