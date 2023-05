OMV: Zwischen Plastiksackerl und Borealis-Deal

Bei der Hauptversammlung der OMV sorgten ein früherer Konzernboss, Klimaaktivisten, ein geheimnisumwittertes und höchst umstrittenes Geschäft sowie die künftige Marschroute des teilstaatlichen Konzerns für Aufregung.

Wien. Rainer Seele musste lange warten. Acht Stunden nach dem Start des Aktionärstreffens seines früheren Arbeitgebers, der OMV, war seine eigene Rolle noch immer nicht aufs Tapet gekommen. Die Hauptversammlung hatte dem ehemaligen OMV-Chef im Vorjahr bekanntlich die Entlastung verweigert. Es ging um die vorzeitige Verlängerung der Gazprom-Verträge, Privatflüge im OMV-Jet, das Sponsoring für einen russischen Fußballklub und einen ungewöhnlich lukrativen Vertrag für seinen damaligen Compliance-Manager. Der Aufsichtsrat ließ die Causen inzwischen prüfen, wobei nichts Einklagbares gefunden wurde, weshalb die beiden Mehrheitseigentümer, die Republik Österreich sowie die Staatsholding von Abu Dhabi, die verspätete Entlastung durchwinken wollten.

Doch bis es so weit kam, gehörte die Bühne bei der Hauptversammlung in der Wiener Messe Anderen: Der scheidende Aufsichtsratspräsident Mark Garrett kam mit seinem Eingangsstatement keine zehn Minuten weit, bis Aktivisten im Saal lauthals den Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft vom „Klimakiller OMV“ forderten. Als sie teils unter Buhrufen der überwiegend fossil orientierten Kleinaktionäre aus dem Saal verwiesen wurden, quittierte Garrett das mit den Worten: „Mir wurde gesagt, dass ich so etwas tolerieren soll. In Australien ist das nicht normal. Da spielen wir Football ohne Helm. Das fällt mir also nicht leicht.“

Grüne sorgen sich um grüne Strategie

OMV-Chef Alfred Stern wiederum erinnerte an die neue Strategie, die eine Umwandelung des Energiekonzerns in einen grünen Chemiekonzern vorsieht. Spätestens 2050 solle das Unternehmen klimaneutral sein. Und da sich damit nicht alle Aktionäre fangen lassen, legte er auch noch ein paar handfeste Argumente drauf: Die Dividende soll auf den Rekordwert von 2,80 Euro je Aktie steigen. Dazu kommen noch einmal 2,25 Euro Sonderdividende je Anteilsschein.

Doch damit gaben sich längst nicht alle Aktionäre zufrieden. Die ausgiebige Fragerunde mäanderte zwischen so heißen Eisen wie der Wiedereinführung des Plastiksackerls über genaue Passagierlisten der OMV-Privatjet-Flüge seit 2019 bis zum angeblich geplanten Verkauf der Borealis-Anteile.