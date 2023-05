Wiener "Grand Cafe am Alsergrund" ist insolvent

Das Café am Alsergrund wurde 1905 gegenüber der Volksoper Wien eröffnet. (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Seit 1905 bestand das Kaffeelokal, nun wurde Insolvenz angemeldet.

Das Wiener Traditionscafé "Grand Cafe am Alsergrund" in der Nähe der Volksoper ist insolvent, teilte der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Mittwoch mit. Es sei ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Neben dem Kaffeelokal bewirtschafte das Unternehmen auch die Kantine der Volksoper Wien. Die Verbindlichkeiten liegen bei rund 274.000, Euro, 27 Mitarbeiter und rund 30 Gläubiger sind betroffen. Das Kaffeehaus soll saniert werden und Gläubigern eine Quote von 20 Prozent im Laufe von zwei Jahren zahlen.

Grund für die Insolvenzeröffnung sind die aktuell schwierigen wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen in der Gastronomie sowie die Nachwehen der Corona-Pandemie. Das Traditionscafé bestand seit 1905.

