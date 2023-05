Jens Weidmann wird neuer Aufsichtsrat-Vorsitzender der Commerzbank

Die Aktionäre wählten den ehemaligen Chef der deutschen Bundesbank mit 99,2 Prozent in das Kontrollgremium. Er folgt Helmut Gottschalk nach.

Der Ex-Chef der deutschen Bundesbank Jens Weidmann leitet künftig den Aufsichtsrat der Commerzbank. Die Aktionäre haben am Mittwoch auf der Hauptversammlung den promovierten Volkswirt in das Kontrollgremium gewählt. 99,2 Prozent stimmten dafür. Der 55-jährige soll dann zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt werden. Weidmann ist dann bereits der fünfte Aufsichtsratschef des Frankfurter Instituts innerhalb von sechs Jahren.

Er tritt die Nachfolge von Helmut Gottschalk (71) an, der in den Ruhestand wechselt. Die Commerzbank steckt mitten im Umbruch. Konzernchef Manfred Knof will das Geldhaus neu ausrichten und profitabler machen. In den vergangenen Jahren sind bereits tausende Stellen gestrichen worden, das Filialnetz wurde erheblich ausgedünnt. Dabei machte Knof vor den Aktionären deutlich, dass er an der polnischen Tochter mBank, die seit Jahren mit dem Problem älterer Franken-Kredite kämpft und die Bilanz der Commerzbank belastet, festhalten werde. "Ein Verkauf steht nicht auf der Agenda", entgegnete der Manager auf Frage der Aktionäre. Der Umbau des Frankfurter Geldhauses trägt inzwischen Früchte. Im vergangenen Jahr verdreifachte sich der Gewinn der inzwischen wieder in den Leitindex Dax aufgestiegenen Commerzbank auf 1,4 Milliarden Euro.

„Seien Sie für den Vorstand auch mal unbequem"

Manche Aktionärsvertreter nutzten die Gelegenheit auf der Hauptversammlung, um sich zu Weidmann zu äußern. So merkte Andreas Thomae von der Fondsgesellschaft Deka an, Weidmann werde mit seiner internationalen und regulatorischen Erfahrung und seinem Weitblick die Commerzbank in die nächste Phase des nachhaltigen Wachstums begleiten. Alexandra Annecke von Union Investment sagte an Weidmann gerichtet, der auf dem Aktionärstreffen präsent war: "Behalten Sie die Kosten im Blick und seien Sie für den Vorstand auch mal unbequem."

Weidmann leitete von 2011 bis 2021 die deutsche Bundesbank und war Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), der über die Geldpolitik im Euro-Raum entscheidet. Gleich seinen Vorgängern im Chefsessel der deutschen Notenbank stand auch Weidmann für eine strikt auf Währungsstabilität ausgerichtete Geldpolitik. In der EZB stand er mit seinen Positionen häufig quer zur Mehrheitsmeinung im EZB-Rat, die unter dem damaligen EZB-Präsident Mario Draghi eine ultralockere Geldpolitik verfolgte.

(APA/Reuters)